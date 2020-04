Der er uvant stille på Søllerød Kro, men kroens ejer, Michael Jordan, både tror og håber på, at der bliver travlt i den anden halvdel af 2020. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: "Kroen har stået siden 1677 - og det bliver den ved med" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

"Kroen har stået siden 1677 - og det bliver den ved med"

Søllerød Kro har sendt alle medarbejdere hjem og venter nu på at byde det store stampublikum velkommen tilbage på den anden side af krisen. Der er et økonomisk tab, men det er overskueligt, og ejer Michael Jordan er ikke bekymret for fremtiden

Rudersdal Avis - 13. april 2020 kl. 11:26 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krisen rammer erhvervslivet bredt og hårdt, og de omkostningstunge Michelin-restauranter er bestemt ikke gået ram forbi. Flagskibet Nomas pengekasse drænes dag for dag, mens Kadeau-koncernen med dens to restauranter og i alt tre Michelin-stjerner er netop gået konkurs. Der er mange flere eksempler, og det er rigtig synd, siger ejer af Søllerød Kro, Michael Jorden, som selv ser med langt større sindsro på krisen.

"Kadeau er for eksempel et helt andet koncept. Unge og idealistiske folk, som virkelig kan lave mad og er båret af en bølge. Men de har jo ikke det samme økonomiske fundament, når det stormer. Det er rigtig trist, at det skal gå ud over sådan nogle, og jeg tror desværre ikke, de bliver de sidste," siger ejeren af Søllerød Kro, som i årevis har kunnet pryde sig af en stjerne i den prestigefyldte Michelin-guide.

Søllerød Kro skal nok kræse for gæsterne på den anden side.

"Vi har jo en anden struktur, og vi har også en meget stabil og fast gæstekreds. Vores publikum er i høj grad stamkunder, det drejer sig om op mod 80 procent af vores kunder. De kommer tilbage og har gjort det i generationer. Det bliver de ved med, og det kan vi også mærke fra de tilkendegivelser, vi har fået. Man kan med rette være bekymret for meget andet i denne tid, men Søllerød Kro behøver man ikke være bekymret for," siger Michael Jordan.

Hjælpepakken virker Han sendte personalet hjem allerede to dage før Regeringens påbud, fordi "Vi syntes, det var vigtigt at gøre det," og der skal de være, indtil samfundet og deraf restauranterne åbner igen.

"Der er en udmærket kompensationsordning i Regeringens hjælpepakke. Der er kompensation til medarbejderne til lønninger og til nogle faste omkostninger. Der er selvfølgelig et løbende tab, men det er ikke så voldsomt, så det er faktisk ikke på nogen måde en udfordring. Der er dem, der har det værre vil jeg sige. Søllerød Kro har bestået siden 1677, og det skal den nok blive ved med," siger Michael Jordan.

Glæder sig til sommeren Nu er der begyndende tegn på, at krisen også slutter igen, men selv hvis disse udmeldinger ikke holder og krisen varer længere, end man lige nu forventer, så ryster Michael Jordan stadig ikke på hånden. Men han lægger ikke skjul på, at man håber på en sommer fuld af lyse nætter og sultne gæster:

"Det vi ser frem til, når det hele er overstået, er at kunne åbne gårdhaven og få en rigtig dejlig sommer med en masse gæster. Det tror og håber vi på. Og vi har undtagelsesvis besluttet, at vi vil holde åbent hele juli måned, hvor vi plejer at holde sommerferie," siger han.

Han regner også med, at mange af stamgæsterne vil rejse mindre i år, og at det kommer Søllerød Kro til gunst. Desuden tegner alt alllerede til en travl anden halvdel af året.

"Alle de selskaber, som skulle være afholdt her i april måned, er blevet skubbet til senere på året. Mange af dem allerede med aftalte datoer i august, september og oktober i håbet om, at de kan holde deres fødselsdage, konfirmationer og jubilæer med videre," siger Michael Jordan, som i det hele taget ser frem til, at der igen bliver liv i Søllerød Kro.

"Vi har jo en masse energiske medarbejdere, som jo tripper for at komme i gang. Jeg synes, det er lidt hårdt for dem. De kan jo ikke arbejde hjemme, men bare gå og vente på at få lov at komme på arbejde igen. De håber, for hver dag, der går, at de snart kan få lov at komme tilbage," siger han.