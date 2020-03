Foto: Kenn Thomsen

Kriminaliteten de seneste 10 år:"I Rudersdal er der rigtig trygt"

Anmeldelser af vold, trusler og våben er steget, mens anmeldelser af tricktyveri og indbrud er faldet, viser tal fra Danmarks Statistik. Politiinspektør gennemgår udviklingen og kalder indbrud for politiets vigtigste opgave.

Rudersdal Avis - 16. marts 2020

Volden er blevet hyppigere og truslerne flere. Til gengæld er tyverierne blevet færre.

Det er nogle af de tendenser, der viser sig, hvis man ser på udviklingen over de seneste 10 års anmeldelser af kriminalitet i Rudersdal Kommune, ifølge Danmarks Statistik.

Rudersdal Avis bringer løbende nyt fra politirapporten, men vil også gerne fortælle, hvordan kriminalitetsniveauet overordnet udvikler sig. Rudersdal Avis bad Danmarks Statistik udpege, hvilke kriminalitetstyper der kunne være med til at give et retvisende billede af den generelle udvikling. Og det er dem, vi vælger at kigge nærmere på.

Politiinspektør for Nordsjællands Politi, Carsten Spliid, er blevet bedt om at forklare udviklingen. Overordnet lyder det:

"Rudersdal Kommune er ærlig talt en rigtig tryg kommune at bo i, og kriminaliteten er nedadgående på de vigtigste områder. Vi er dog fuldstændig klar over, at indbrudsniveauet er for højt, og det er vores vigtigste opgave. Vi har massiv fokus på den personfarlige kriminalitet, og det er ikke et alarmerende niveau i Rudersdal," siger han.

Vold i nære relationer Anmeldelserne af seksualforbrydelser skød i vejret i 2016 og 2017, og årsagen skal findes i Umbrella-sagen, hvor over 1.000 personer fra hele landet - også Rudersdal Kommune - blev anmeldt, sigtet og dømt for distribution af børneporno.

Kigger man på voldsforbrydelser, er der siden 2014 været en stigning. Det skyldes flere ting, vurderer politiinspektøren.

"De sidste tre års stigning skyldes blandt andet en ændring i anmeldelsespraksis i forhold til vold på arbejdspladsen. Der vil man se en stigning i næsten alle kommuner, fordi man har ændret i erstatningsreglerne. Langt flere sager om arbejdsvold fra institutioner, kommuner og Kriminalforsorgen bliver anmeldt herefter. Voldssager på fx institutioner blev ikke tidligere anmeldt i samme omfang. Nu har mange arbejdspladser nul tolerance," siger Carsten Spliid, der fortæller, at Nordsjællands Politi har lavet sin egen voldsanalyse.

"Vold i nære relationer er steget i Rudersdal Kommune, ligesom den er steget i en del andre kommuner. Det kan meget vel skyldes, at anmelderpraksis er ændret, så hvis en kommune får oplysninger om krænkede børn, så er der en større tendens, til man anmelder med det samme, end man gjorde for fem år siden. Det betyder også, at Nordsjællands Politi har sat fokus på vold i nære relationer - defineret som familievold og partnervold," siger han og fortsætter:

"Det, der typisk forbindes med utryghed ved vold, er gadevold og vold i nattelivet. Her er den generelle tendens, at det er faldende," siger han.

Flere trusler Trusler er også en forbrydelse, som i stigende grad anmeldes. Her påpeger politiinspektøren, at der er tale om så lave tal, at enkelte sager kan give store udsving.

"Udsvingene er ikke alarmerende. Den store stigning fra 2018 til 2019 kan være fordi, der er tale om enkelte sager. Over årene har der været udsving. Min formodning er, at det er tilfældigheder, da der ikke er tale om store tal," siger han.

Til gengæld har han en forklaring på den store stigning i anmeldelser angående våbenloven.

"I 2017 kom der en skærpelse af knivloven, så der skal meget mindre til, for at man bliver sigtet. Man kan se en stigning i Rudersdal, og det samme gør sig gældende på landsplan," siger han.

Stort fald i tyveri En positiv udvikling i kriminaliteten finder man, hvis man kigger på anmeldelser af indbrud. Rudersdal Avis har ad flere omgange skrevet, hvordan indbrudsniveauet falder, og at Nordsjællands Politi fortsat bestræber sig på at få niveauet længere ned.

En anden positiv udvikling finder man i kategorien andre tyverier, som fx dækker over tricktyveri og tyveri fra biler.

"I Rudersdal har vi set et stort fald i anmeldelser om tricktyveri, butikstyveri og tyveri fra personbiler. I 2018 og 2019 havde vi omfattende tyverier fra dyre biler, hvor fx rat og navigationsudstyr blev stjålet. Men det ser nu ud til at være faldende," siger han.

Når det kommer til rusmidler, har der ikke været én anmeldelse af salg af narkotika. Til gengæld bliver flere sigtet for besiddelse af stoffer.

"Det skyldes, at vi har lavet indsatser forskellige steder. Vi har massiv fokus på utryghedsskabende salg af narkotika, især ved uddannelsessteder. Vores områdebetjent og patruljer i Rudersdal har i 2019 og i år et specifikt fokus på dét, og det har givet en stigning i antallet af sager," siger han.

