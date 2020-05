Birgitte Schjerning Povlsen (K)

Send til din ven. X Artiklen: Konservativ utilfredshed med udligningsreformen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Konservativ utilfredshed med udligningsreformen

"En kæmperegning til borgerne i Rudersdal" er resultat af forliget om udligningsreformen, mener Birgitte Schjerning Povlsen (K)

Rudersdal Avis - 07. maj 2020 kl. 14:51 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens borgmester Jens Ive (V) til Rudersdal Avis udtalte slet skjult begejstring over, at Rudersdal får en betragtelig mindre "regning" som følge af forliget til den ny udligningsreform, som blev forhandlet på plads mandag aften, er hans konservative kolleger langt fra tilfredse.

I en kommentar til forliget om udligningsreformen siger Birgitte Schjerning Povlsen, konservativ gruppeformand i Rudersdal, således.

"Det kommer til at koste borgerne i Rudersdal dyrt, at Socialdemokratiet, Venstre, SF og De radikale er blevet enige om en ny udligningsaftale. Rudersdal skal betale yderligere 115,3 millioner kroner. Det svarer til, at hver Rudersdal-borger - fra den nyfødte til ældste pensionist - hvert år skal betale yderligere 2.032 kroner oven i de mere end 24.500 kroner de hver især allerede betaler," udtaler den konservative gruppeformand i en pressemeddelelse.

Hun noterer sig desuden, at udligningsreformen er blevet lanceret som et skattestop. Det gælder dog ikke borgerne i Rudersdal, der skal finansiere skattelettelser i andre kommuner:

"Der er ingen tvivl om, at vi i Rudersdal står med en særdeles stor udfordring, når budgettet for 2021 skal vedtages. Sidste år vedtog flertallet skolesammenlægninger for at spare fire millioner kroner. I år skal vi finde 115 millioner kroner. Det svarer til hvad hjemmeplejen koster. Det er utopi at tro, at skattestoppet kommer til at gælde borgerne i Rudersdal. Tværtimod,” siger hun.

Hun giver heller ikke meget for, at det store millionbeløb, som Rudersdal Kommune skal betale ekstra i udligning, er blevet mindre i forhold til det oprindelige udspil.

Der er naturligvis grund til at være glad for, at regningen bliver mindre med dette forlig end med regeringens udspil. Men – det er altså lidt, som om vi skal være glade for, at tyveknægten lod den gamle Nokiatelefon uden oplader blive liggende, mens han tog ipad’en," lyder det fyndigt fra Birgitte Schjerning Povlsen.