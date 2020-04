Kommunen undersøger anlægsmuligheder

Ifølge borgmester Jens Ive (V) er mulighederne for at fremrykke anlægsopgaver blevet diskuteret politisk i Økonomiudvalget, det er dog sket på den lukkede del af mødet.

"Det er ikke fordi det er hemmeligt, men fordi vi stadig er i det undersøgende stadie. Vi har bedt forvaltningen om at undersøge hvilke projekter, der vil kunne sættes hurtigt i gang og afsluttes i år," fortæller borgmesteren.

Han peger på, at det kunne være renoveringer af daginstitutioner og skoler, der er budgetteret til at skulle foregå i 2021 og 2022.

Økonomisk udfordring

Anlægsloftet er løftet af regeringen som et forsøg på at fastholde arbejdspladser i Corona-krisen. Men det er ikke fordi man i Rudersdal Kommune ligger inde med penge, man ellers ikke har noget at bruge til.