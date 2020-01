To af de væsentlige mål i planen er netop at sikre adgangen langs kysten, og at kystens visuelle udtryk fremstår sammenhængende og med et naturligt udtryk både fra land- og vandsiden

Kommunen har ny plan for kystsikringen

Rudersdal Kommune har vedtaget en plan der sætter en ramme for, hvad grundejerne langs kysten må og kan for at sikre deres ejendomme.

Rudersdal Avis - 23. januar 2020 kl. 08:56 Af Mikkel Svinth Rødgaard

Miljø- og Teknikudvalget har netop vedtaget den endelige udgave af kommunens plan for forvaltning – og sikring – af Øresundskysten. Planen indeholder en række justeringer på baggrund af de mange konstruktive input, der er kommet ind, mens planen var i høring.

I alt er det blevet til 27 kommentarer og forslag, som kommunen har vurderet og forelagt for politikerne.

Udvalgsformand Court Møller (R) er glad for den store interesse, der har været i høringsfasen, og understreger samtidig, at det ikke er en redningsplan, som kommunen nu har besluttet. Der følger ingen penge med til grundejernes private sikring af deres ejendomme.

"Kommunen skal selv sikre egne anlæg og ejendomme, ligesom private grundejere selv må sikre deres ejendomme. Det er en stor og langsigtet opgave for alle," siger Court Møller i en pressemeddelelse.

Hvad man kan og må Planen er derimod et administrativt grundlag, der skal sikre, at ansøgninger om kystbeskyttelse behandles ensartet i forhold til loven. Planen giver desuden en anbefaling af, hvor voldsomme oversvømmelser man bør beskytte sig imod i fremtiden, og hvordan man bør udforme kystbeskyttelsen.

Det er blandt andet gennemgående i planen, at der peges på sandfodring som en effektiv kystbeskyttelse.

"Den enkelte grundejer skal selv beskytte sin ejendom og kan bruge planen til at se, hvad man kan og må, når den pågældende søger om fx at etablere hård kystsikring," fortsætter Court Møller.

Fælles projekter Han opfordrer i øvrigt til , at man tænker i fælles projekter, når man overvejer at ansøge. Det er for eksempel også planens anbefaling for ejendomme ved Skodsborgparken og ved Skodsborgvej, da disse ligger meget tæt.

Et samlet projekt skal bane vejen for en fornuftig højvandssikring, som betyder, at vandet ikke overstiger naboejendommens kystbeskyttelse og løber bagom beskyttelsen. Ved et fælles anlæg sikrer man, at højvandssikringen er sammenhængende og har den samme nødvendige højde på hele strækningen.

Dertil kommer, at et projekt, man sætter i værk på sin egen matrikel, med stor sandsynlighed også vil påvirke naboens grund - ikke kun i forhold til selve kystbeskyttelsen, men også i forhold til for eksempel tilgængelighed og udseende.