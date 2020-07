De nye adgangsforhold skal sikre et bedre flow i trafikken foran skolen på Rønnebærvej. Foto: Rudersdal Kommune

Kommunen giver dispensation: Mere larm fra skolearbejde i Holte

Entreprenøren på Dronninggårdskolen må arbejde ud over normal arbejdstid

Rudersdal Kommune er i gang med at forbedre adgangsforholdene ved Dronninggårdskolen. Det skulle man gerne være færdige med inden skolestart om tre uger. Til gavn for eleverne, men måske ikke for naboerne,

For at nå det hele har entreprenøren, JJ Nyholm, nemlig fået dispensation til, at der kan arbejdes uden for normal arbejdstid. Dispensationen betyder, at der fra i dag og frem til 7. august også kan arbejdes lørdage og søndage kl. 07-18 på Rønnebærvej 33.

Det er kommunen, der har givet dispensationen, som også betyder, at entreprenøren og Teknik og Miljø, Vej opsætter infotavle om byggeriet på pladsen samt varsler naboerne i området om det forestående arbejde.

Dispensationen gives på vilkår om, at arbejdet skal planlægges, så de mest støjende, støbende og vibrerende aktiviteter udføres inden for normal arbejdstid og undgås så vidt muligt helt om søndagen.

