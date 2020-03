Kommunen er i nødberedskab

"Vi har alle et ansvar for at hindre den fortsatte udbredelse af corona. Det kræver nogle hårde valg og det kræver frem for alt, at vi tilsidesætter egne behov for at passe på ældre og svage borgere, som er markant mere udsatte og sårbare end vi," forklarer kommunaldirektør Birgitte Lundgren på kommunens hjemmeside.