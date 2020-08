Kommunalbestyrelsens partier om budgettet

Sidste tirsdag blev et bredt flertal i kommunalbestyrelsen enige om en budgetaftale for 2021-2024. Kun Enhedslisten er ikke med - læs partiernes kommentarer til budgetaftalen

Sidste års budgetpartier Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre bød i år Konservative og Lokallisten tilbage i et bredt samarbejde efter det politiske brud, der skete, da de to partier stemte mod S, R og Vs flertal til skolestrukturen i oktober.

En væsentlig betingelse var, at L og K, skal bakke op og samarbejde konstruktivt om den skolestruktur, som et flertal bestående af S, R og V stemte igennem sidste år.

"Alle parter i årets budgetaftale vedkender sig, at den gældende skolestruktur er det bærende grundlag for udvikling af Rudersdals skoler. På den baggrund er parterne enige om at samarbejde konstruktivt for at realisere det fulde potentiale i den nye skolestruktur og den dertil hørende masterplan."