Kom til debat på Nærum Gymnasium: Hvordan redder vi klimaet?

Klimaforandringer og en udsigt til en mere eller mindre dystopisk fremtid hænger over os alle sammen. Der skal handling til, er de fleste enige om, og der er for eksempel et solidt politisk flertal bag klimaloven, og ambitionerne er på plads. Nu begynder så debatten om, hvordan Danmark kan nå målet om 70 procent reduktion af CO2 i 2030 og klimaneutralitet senest i 2050. De politiske partier bag aftalen har forpligtet sig på det, som mange kalder klodens mest ambitiøse målsætninger for klimaet.

Hvad, hvordan, hvornår?

Mange spørgsmål trænger sig på i klimadebatten:

Hvilke tiltag er de mest virksomme, for at vi kan nå ambitionerne, handler det kun om kødfrie dage og flere elbiler? Er det landbruget og industrien, der skal løfte mest?

Og har vi kun ansvaret for, hvad vi gør i Danmark, eller hvordan bliver vi det gode eksempel til inspiration er bare nogle af det, som borgerne i Rudersdal kan komme og give sit bidrag til, når SF, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti i Rudersdal sætter hinanden stævne tirsdag den 21. januar fra kl. 19-20.30 på Nærum Gymnasium.

Her mødes folketingsmedlemmerne Mette Abildgaard (K), Signe Munk, (SF) og Henrik Møller (A) med blandt andre Lars Midtiby, direktør for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Bach Jensen, fagleder for International energi- og klimapolitik i Dansk Industri og Peter Ahrenfeldt Schrøder, Erhvervspolitisk Konsulent i Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ordstyrer er Steen Gade, fhv. medlem af Folketinget, og formålet er enkelt:

At bringe Folketinget, interesseorganisationerne og borgerne sammen omkring perspektiver i klimahandling. Aftenen er bygget op omkring debat og workshops, så alle har mulighed for at komme til orde.

Politikerne ser frem til at diskutere med hinanden og borgerne.

”Klimaloven skal være mere end varm luft, så der skal konkret handling til. Vi tror på, at det kan gøres på en måde, hvor vi kan udvikle vores samfund i stedet for at afvikle det. Jeg glæder mig til debatten,” siger Mette Abildgaard (K).