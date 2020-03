Kom til begravelse i jægerstenalderen

Rundvisning Vidste du, at der er eksempler på, at jægerstenalderens mennesker begravede deres døde med følelse, omhu og respekt på en måde, der minder os om os selv? Og vidste du, at arkæologerne også har fundet dele af døde mennesker fra jægerstenalderen i skraldedyngerne?