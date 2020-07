Kom og hjælp Kræftens Bekæmpelse

"Kræft holder ikke pause, selv om corona er dukket op. Hver tredje dansker får kræft, så de fleste af os får sygdommen tæt ind på livet på et eller andet tidspunkt. Derfor har vi brug for din hjælp til at samle ind til kræftsagen. Mange indsamlere har en personlig grund. Nogle har mistet familiemedlemmer eller venner, andre vil gerne støtte forskningen. Og en del har selv kræft. Vores erfaring er, at det lille flag kan være med til at gøre indsamlingen mere personlig," siger Sri Sai Das, som er indsamlingsleder i Rudersdal.