Klager fra en nabo får Mantzius til at indføre en række tiltag, som skal mindske støjen.

Klage får Mantzius til dæmpe sig

En række tiltag skal sørge for, at støjgener fra arrangementer på Mantzius formindskes. Vil man overholde vejledende grænseværdier, kræver det udskiftning af tagkonstruktionen

13. marts 2020

En af de nærmeste naboer til Mantzius har klaget over støjen, så Rudersdal Kommune nu iværksætter en række tiltag for at dæmpe støjen. Det fremgår af en sagsfremstilling om sagen.

Naboen har gennem en periode klaget over støjgener fra arrangementer og koncerter. Det er særligt den lavfrekvente stjøj, der volder problemer.

Rudersdal Kommune har foretaget en undersøgelse af støjniveauet.

"Undersøgelsen afdækkede et for højt støjniveau i forhold til Miljøministeriets vejledende støjgrænser såvel inde som ude hos klager," skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Laver foranstaltninger For at løse problemerne vil der blive foretaget både kort- og længeresigtede tiltag.

Foreløbig er der lavet "vibrationsdæmpende foranstaltninger" om Mantzius' højtalere. Det vil blive yderligere forbedret. Personale og frivillige er blevet instrueret til, at døre og vinduer skal være lukkede, når der er arrangementer og koncerter i gang. Koncerter i foyeren vil også vil også blive spillet på et lavere lydtryksniveau. Desuden er der indført midlertidig stop for at øve, som typisk foregår på hverdage i dagtimerne.

Et konsulentfirma er i gang med at lave en analyse af støjproblemet ved at opsætte lydmålere rundt omkring i koncertsalen. De vil måle frem til slutningen af april.

Ikke stille nok På længere sigt er det nødvendigt at forbedre lydisoleringen i koncertsalen. Samme konsulentfirma, som er i gang med at måle lydniveauet, foreslår flere støjdæmpende tiltag. Tiltagene vil betyde, at støjniveauet hos naboen vil overholde den gældende indendørsstøjgrænse, men ikke Miljøministeriets vejledende grænseværdi.

Løsningen vil koste omkring seks mio. kr.

Ønsker man at overholde den vejledende grænseværdi, skal hele tagkonstruktionen skal udskiftet. Denne løsning har forvaltningen hverken vurderet eller beregnet pris på.

Sagen bliver diskuteret på dagens møde i Kultur- og Fritidsudvalget.