Kirkegårde skal også være parker

Derfor sætter Rudersdal Kommune nu en proces igang, der skal sikre, at kirkegårdene over de næste mange år udvikler sig i en mere rekreativ og bæredygtig retning, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Den langstigede plan er, at kommunens kirkegårde samtidig skal fungere som og parker, og at deres kulturhistoriske værdi bevares og begravelsesmønstre respekteres.

Processen begynder for alvor at rulle efter sommerferien, og ender i første omgang med et forslag, der skal behandles politisk i september.

Herefter får borgere og andre interessenter mulighed for at kommentere udkastet. Et endeligt forslag forventes at kunne vedtages i Miljø- og Teknikudvalget i foråret 2021.