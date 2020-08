Keramiker Sten Lykke Madsen, Holte, er død

Han var efter en lang pause atter vendt tilbage til Guldagergård ved Skælskør, stedet som i mange år var hans arbejdsplads, hans værksted, og rammen om hans sociale, internationale liv i selskab med kunstnere som periodevis var tilrejsende og her fik mulighed for at skabe, inspireres og inspirere.