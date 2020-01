Skolesammenlægning Nej Tak. Protesterne mod skolesammenlægninger var højlydte i året der gik Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

K og L: Dispensation kunne have gjort skolesammenlægninger unødvendige

Gentofte Kommune har fået dispensation til ét samlet skoledistrikt. En tilsvarende dispensation ville have gjort, at den ny og kommende skolestruktur i Rudersdal var unødvendig, mener Lokallisten og Konservative

Rudersdal Avis - 15. januar 2020 kl. 10:57 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børne- og Undervisningsministeriet gav i december Gentofte Kommune dispensation til at fortsætte med ét samlet skoledistrikt for hele kommunen og dens 11 folkeskoler. På den måde kan kommunen ud fra objektive kriterier fordele eleverne mellem skolerne ud fra prioriterede forældreønsker, og det forventes, at forsøget vil give kommunen bedre muligheder for fleksibel fordeling af eleverne mellem skolerne blandt andet for at undgå for lave elevtal eller for høje klassekvotienter på nogle skoler.

En sådan dispensation ville Lokallisten og Konservative frygtelig gerne have haft, at Rudersdal også havde søgt og fået.

Hvis man havde gjort som Gentofte og 12 andre kommuner, så havde man nemlig helt kunnet undgå de voldsomt omdiskuterede skolesammenlægninger, som den ny skolestruktur indeholder.

Behovet for en ny skolestruktur blev først for alvor aktuelt, da Rudersdal Kommunes egen midlertidige tilladelse til fleksible skoledistrikter udløb, mener de to partier.

”Hvis vi havde søgt, så havde det været muligt at fortsætte med den praksis, man i de seneste år har brugt i Rudersdal, men som man troede ikke længere var mulig,” siger medlem af Børne- og Skoleudvalget, Trine Dybkjær (L), der ærgrer sig over den manglende ansøgning:

”Det kunne have sparet os for en masse uro på skoleområdet og ikke mindst udgifter til den støtte de sammenlagte skoler nu får i form af konsulentbistand, der kunne have været brugt på lærerressourcer og undervisning i stedet, noget som børnene får direkte gavn af.”

Gentoftes dispensation Gentofte Kommune har søgt om en forlængelse af et igangværende forsøg, hvor kommunens 11 folkeskoler har været slået sammen til ét stort skoledistrikt.



Før det havde kommune forsøgt at få gennemført en lovændring, så ordningen kunne gøres permanent, men det fik man afslag på i januar sidste år.



5. december meddelte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at Gentofte Kommunes ansøgning var imødekommet.



Forlængelsen af Gentofte Kommunes ordning gælder til og med skoleåret 2024/2025.

"Vi spurgte flere gange i kommunalbestyrelsen, om det ikke havde givet mening at tilslutte os ansøgningen fra Gentofte. Det ville jo løse det problem vi stod over for uden at det ville gå ud over nogen. Men vi blev bibragt den forståelse, at det var helt urealistisk at Gentofte ville få dispensation. Men vi må bare konstatere, at det urealistiske scenarium er blevet virkelighed. Et par måneders tålmodighed havde været givet godt ud," siger Jakob Kjærsgaard.

Afviser kritikken Formanden for Børne- og Skoleudvalget, Daniel E. Hansen (V) afviser kritikken. En dispensation, som den Gentofte Kommune har fået, ville ikke løse alle de udfordringer, som den ny skolestruktur og skolesammenlægningerne blandt andet skal løse.

"Gentofte og Rudersdals udfordringer er meget forskellige. Rudersdal er arealmæssigt tre gange større end Gentofte, deres skoler ligger derfor tættere på hinanden, og de har i forvejen store skoler og et større elevtal, mens vi i Rudersdal har relativt små skoler med faldende elevtal. Så udgangspunktet er vidt forskelligt," siger Daniel E. Hansen, og fortsætter:

"Fra et forældreperspektiv er der ved sammenlagte skoler større sikkerhed for, hvilken skole man hører til, i forhold til efter dispensationen, hvor der konstant er “flydende” distriktsgrænser. Så når det gælder nærhed til den lokale skole, så opnås der størst tryghed ved sammenlagte skoler. En dispensation vil heller ikke give samme mulighed for kvalitetsløft og effektiviseringer af skolernes ledelse, drift, afgivelse af arealer samt - meget vigtigt - samling og styrkelse af udskolingen," siger udvalgsformanden.

Han også opmærksom på, at Gentoftes dispensation kun gælder de kommende fem skoleår.

"Det afgørende at sikre ro og forudsigelighed omkring skolerne. Det gør vi med en permanent og langsigtet beslutning. Ikke ved at basere vores skolevæsen på en midlertidig dispensation," siger Daniel E. Hansen.

Han undrer sig i det hele taget over L og Ks udmelding.

"Det er allerede velbelyst, at der opnås langt flere fordele og gevinster ved en skolesammenlægning end ved en dispensation, og det ved Lokallisten og Konservative udmærket godt. Jeg hæfter mig da også ved, at ingen af de to partier i det års tid, hvor vi debatterede skolestruktur, fremsatte konkret forslag om, at der skulle søges en dispensation. De kritiserer, at der ikke blev søgt dispensation, men selv foretog de sig ingenting," siger formanden for Børne- og Skoleudvalget.