K: Dette budget er dedikeret vores unge generation

Konservative kommenterer den budgetaftale, som er indgået mellem Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Lokallisten og Konservative

Rudersdal Avis - 28. august 2020 kl. 11:15 Af Birgitte Schjerning Povlsen (K) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det Konservative Folkeparti er, sammen med Lokallisten, inviteret tilbage i budgetforhandlingerne for 2021 - 2014.

Er vi glade for det?

Ja - vi synes det klæder Venstre, at Det Konservative Folkeparti ikke længere er udelukket fra budgetforhandlingerne oven på sidste års uenighederne om Rudersdals skolestruktur.

Har vi skiftet holdning til sammenlægning af skolerne, og hvilken model vi mente var bedst?

Nej - men vi erkender, at der er et demokratisk valgt flertal for den ny skolestruktur, og det er fundamentet for udviklingen af Rudersdals skoler.

Dette års budget er dedikeret vores unge generation.

Det er konservativ dna altid at søge indflydelse på, hvordan vi bedst sikrer et godt liv for næste generation.

Det Konservative Folkeparti er båret af en grundholdning om, at ingen regning efterlades i børneværelset. Vores børn og unge skal vide, at de vokser op i en kommune, der har ambitioner på deres vegne og ønsker at skabe det bedste skolesystem i Danmark. Og de skal vide, at klima, miljø og bæredygtighed går hånd i hånd med skabe det bedste skolesystem gennem en grundlæggende ansvarlig adfærd og kultur i dagligdagen.

De helt store rammer for budget 2021.

Flere og nye daginstitutionspladser, hvor vi konservative fortsat vægter pædagogisk kvalitet, mangfoldighed og lokal identitet.

På skoleområdet er der afsat mere end 60 millioner kroner til den ny masterplan. Det Konservative Folkeparti vil søge indflydelse på, hvordan Rudersdal får udviklet Danmarks dygtigste skoleledelse og medarbejdere, kendetegnet ved en stor motivation og høj trivsel.

Og når det gælder vores børn og unges fritid- og idrætsliv, kan man nu se frem til flere og tiltrængte anlægsmidler til renovering og nyudvikling.

Det bør også omfatte kulturen og vores biblioteker.