Justitsminister: Sagsbehandlingstiden i politiet er for lang

Nedbringelse af sagsbehandlingstiden skal med i forhandlingerne om en kommende aftale for dansk politi, lyder det fra justitsministeren

27. juni 2020

Selv om Nordsjællands Politi har nedbragt sagsbehandlingstiden er den fortsat for lang. Det skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i et svar til spørgsmål fra Morten Messerschmidt (DF) om, hvad ministeren vil gøre for at nedbringe "de uholdbart lange sagsbehandlingstider" i Nordsjællands Politi.

Spørgsmålet blev rejst, efter Rudersdal Avis skrev om Maiken Beltons voldssag, hvor Statsadvokaten rejste kritik af Nordsjællands Politi.

Justitsministeren forholder sig ikke direkte til Nordsjællands Politi i sit svar. Men skriver generelt:

"Selv om der er sket et knæk i kurven for sagsbehandlingstiden i sager om personfarlig kriminalitet, er sagsbehandlingstiden i straffesager for lang. Og der vil være behov for yderligere tiltag både i politiet og i anklagemyndigheden," skriver Nick Hækkerup, som vil gøre det til en del af forhandlingerne om et nyt politiforlig.

"Spørgsmålet om en nedbringelse af sagsbehandlingstiderne vil også stå højt på regeringens dagsorden i forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden for 2021-2024. Her ser jeg frem til at drøfte konkrete nye tiltag med Folketingets partier," skriver han.

Kræver konkret plan Morten Messerschmidt kræver efter justitsministerens svar, at der kommer konkrete planer på bordet for forbedringer i Nordsjællands Politi.

"Det selvfølgelig rart, at man har "knækket kurven", men beklageligt, at Nordsjælland stadig trækkes med lange sagsbehandlingstider ved personlig farlig kriminalitet. Vi vil kræve, at regeringen fremlægger en plan for, hvordan sagsbehandlingstiden nedbringes - både nationalt, men i særdeleshed her lokalt, hvor problemerne altså er større end i resten af landet. Det er fint, at der er afsat midler. Men vi vil have en konkret plan for, hvad forventningerne er, sådan at andre ikke kommer til at stå i den uholdbare situation, Maiken er endt i," siger han til Rudersdal Avis.