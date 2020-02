Se billedserie Jens Ive (V) vil forsøge at begrænse skaderne for Rudersdal i kølvandet på regeringens udspil til en ny udligningsreform. Arkivfoto Foto: www.lplusv.dk

Send til din ven. X Artiklen: Jens Ive: "Regeringen har udpeget en helt klar skurk; og det er de borgerlige kommuner" Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jens Ive: "Regeringen har udpeget en helt klar skurk; og det er de borgerlige kommuner"

Rudersdal Avis - 05. februar 2020 kl. 10:52 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rudersdal Kommune er blandt de kommuner, som bliver ramt allerhårdest af Regeringens udspil til en ny udligningsreform. En stærkt utilfreds borgmester Jens Ive (V) vil forsøge at begrænse skaderne, men der kan være tvungne skattestigninger på vej

200,736 millioner kroner skal Rudersdal Kommune punge ekstra ud i udligning i Regeringens udspil til en ny udlingsreform.

"De bredeste skuldre skal bære det største læs," lyder det fra Regeringen, og de næstbredeste, efter Gentofte, skuldre sidder på borgerne i Rudersdal.

Borgmester Jens Ive (V) er godt klar over, at kommunerne må hjælpes ad, men han kalder regeringens udspil for både ulogisk og uforståeligt.

"Jeg er helt indforstået under, at vi skal holde hånden under de svageste kommuner," siger Jens Ive (V) til Rudersdal Avis"

"Men regeringen har udpeget en helt klar skurk; og det er de borgerlige kommuner. Regeringens udspil er partipolitisk i den forstand, at en række stærke socialdemokratiske kommuner, som København, Odense, Aalborg, Gladsaxe, Ballerup og Tårnby bliver friholdt for konsekvenser. Der er ikke tale om en national udligning, men om at stærke kommuner skal afgive penge til andre stærke og formuende kommuner, som bare får spædet pengekassen op. Den rammer skævt," siger han, som er også stærkt utilfreds med, at regeringen ikke har givet de ramte kommuner indblik i deres beregningsgrundlag.

Derfor kan han han ikke blive konkret i forhold til de konsekvenser, som den ny reform kommer til at få for kommunen:

"Men tal i den størrelsesorden vil i den grad kunne mærkes på velfærden i Rudersdal. Både i forhold til vores skoler, dagsinstitutioner og ældre," siger han.

Tvungen skattestigning Jens Ive hæfter sig også ved, at regeringen lægger op til, at ændre den mekanisme, som sikrer, at særligt velstillede kommuner med lav skatteprocent ikke betaler mere end 93 procent af den sidst indkomne skattekrone videre ud i udlingningssystemet.

Ifølge ham betyder det, rent skatteteknisk, at man i praksis ikke kan opretholde en kommunal skatteprocent under 23,5 uden at få en stor skatteregning. Det vil sige, at Rudersdal Kommune med en nuværende skatteprocent på 22,8 formentlig skal sætte skatten op med 0,7 procentpoint, hvilket vil tilvejebringe omkring 140 millioner kroner, som så fluks skal sendes ud af kommunen.

"Det er penge, som bliver hevet direkte op af borgernes lommer. Den værste skat er udligningsskat, for de ekstra skattekroner får borgerne i Rudersdal overhovedet ingen glæde af," siger Jens Ive.

"Nu starter de politiske forhandlinger, og jeg er jo i kontakt med mit parti. Og jeg vil gøre mit allerbedste for at forsøge at begrænse skaderne for Rudersdal."

Rudersdal agerer malkeko Også hos hans konservative kolleger i kommunalbestyrelsen ærgrer de sig i denne tid.

"Det er så utrolig fantasiløst og forstemmende at høre regeringens udspil," lyder det eksempelvis fra den konservative gruppeformand Birgitte Schjerning Povlsen.

"I stedet for at tage fat i de kommuner, der ikke er veldrevne, skal vi i Rudersdal tilsyneladende endnu engang agere malkeko for mærkelige udgifter og dårlig drift i andre kommuner," fortsætter hun.

Hun giver heller ikke meget for argumentet om, at Rudersdal Kommune har en lav kommuneskat:

"Se på hvad vi betaler i kroner og øre. Se på hvad vi betaler i grundskyld. En meget stor del af de kommuner. som vi nu skal sende flere penge til opkræver jo slet ikke dækningsafgift fra virksomhederne, hvilket vi er nødt til. De skal ikke komme og kalde Rudersdal for et skatteparadis, når de selv har en dækningsafgift på 0." siger Birgitte Schjerning Povlsen, som i lighed med borgmesteren anerkender, at der er brug for en vis grad af udligning:

"Det siger sig selv, at vi for eksempel skal være med til at kompensere landsdele, hvor indbyggertallet er faldende, eller hvor der er helt særlige sociale udfordringer. Men det er jo stukket helt af, når resten af landet i gennemsnit bruger mere end 6.000 kroner mere på folkeskolen pr elev end vi gør i Rudersdal," lyder det fra Birgtte Schjerning Povlsen.