Se billedserie Sabine Christensen kan slet ikke få tennis nok og deltager i Holte Tennisklubs DGI-camp for 50+. Foto: Frank S. Pedersen

"Jeg er to gange blevet spurgt, om jeg nu også er gammel nok"

Holte Tennisklub får i løbet af ferien knap 250 børn og unge på camp. Plus 19 voksne

Rudersdal Avis - 02. august 2020 kl. 11:46 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er fyldt op på banerne ved Carlsmindevej, med glade, koncentrede ketchersvingende deltagere i Holte Tennisklubs camp i den forgangne uge. I en tid hvor der ellers er meget fokus på, hvad børn og unge får sommerferien til at gå med, så er denne uge ikke for børn.

Men det er stadig en camp. Deltagerne er bare lidt ældre eller mindst 50 år. Et udtryk for en aldersgrænse, der skam bliver taget meget alvorligt, fortæller en af de nok yngste deltagere.

"Der var ingen problemer de to første dage, men nu er jeg to gange blevet spurgt, om jeg nu også er gammel nok," fortæller Sabine Christensen smilende, og fortsætter:

"Jeg havde aldrig spillet tennis før for to år siden, da jeg fyldte 50, og lige var blevet opereret i hoften. Så blev jeg meldt ind på seniorhold her i klubben, lynhurtigt blev det til to gange om ugen, og jeg deltager på hold og alle camps," remser hun op.

For alle målgrupper Det er første gang, at Holte Tenniskklub lægger baner til 50+campen, der er i regi af DGI, hvilket blandt andet betyder, at tilbuddet har været landsdækkende.

"Her er deltagere fra flere klubber, og jeg tror at de alle har spillet tennis før," fortæller Lucas Hjorth, der er sportschef i Holte Tennisklub. Successen er allerede hjemme og der venter en gentagelse næste år. Han indrømmer i øvrigt, at han ikke har tjekket deltagernes ID for alder.

"Campen er et forsøg på at ramme alle målgrupper, også i disse coronatider, hvor nogle måske benytter muligheden for at være sammen med og spille med deres børn," siger han, der netop på grund at de ekstra aktivitetsmidler til børnene har haft en travl sommer.

"Normalt har vi vel cirka 150-180 børn på camp på sådan en sommer. Med de to næste uger, der byder både familiecamp og tenniscamp for børn så når vi op over 242 deltagere, uden at tælle de ældre fra denne uge med," tæller han sammen.

God samfundsøkonomi Der er fra flere sider blevet satset på den lokale idrætsunderholdning denne sommer. Selvfølgelig på grund af coronakrisens medfølgende rejsebegrænsninger. Rent økonomiske har der været støtte fra både kommune, stat og de landsdækkende idrætsorganisationer som DGI og DIF.

Det er også en af grundende til, at flere har fået muligheden.

"Jeg vil godt rose kommunen for hurtig sagsbehandling, når vi har søgt støtte, på vegne af børn, der måske ellers ikke ville kunne være med. Og samtidig har vi også haft mulighed for at have flere trænere på, og de betaler jo skat, og så hænger det hele sammen," mener Lucas Hjorth.

Sabine Christensen kan godt følge den med økonomiens begrænsninger for tennis-udfoldelserne.

"Som ung havde jeg ikke råd til tennis, så jeg havde aldrig spillet før. Jeg spillede squash io stedet for, det var meget billigere," fortæller hun, der fortsætter sin revanche for de spildte unge år.