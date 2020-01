"Jeg elsker Karen Blixen. Jeg er gået til hende med noget, hun selv elskede, og vi er mødtes på et livsbekræftende felt. Derfor er det også en livsglad bog," siger Signe Wulff. Foto: Pernille Borenhoff

"Jeg elsker Karen Blixen"

Signe Wulff deler Karen Blixens passion for god mad og vine. Hun har netop udgivet bogen 'I køkkenet med Karen Blixen', hvor hun med baggrund i forfatterens egne værker i tekst, foto og originale opskrifter belyser den verdensberømte forfatters kærlighed til kogekunst

"Der er mange veje til sandhed. En af dem er bourgogne".

Da Signe Wulff stødte på dette citat af Karen Blixen, tænkte hun, at det ville være oplagt at bruge i en artikel på hendes blog Kvindevin.

Den plan viste sig ikke at holde stik. Nu to år senere sidder Signe Wulff med en sværvægter af en bog i hånden. For da hun lettede på låget for at komme tættere på Karen Blixens forhold til mad og vin, var det som at åbne for en Pandoras æske.

"Jeg følte, at der var en historie, der kradsede på for at komme ud," siger Signe Wulff, som Rudersdal Avis møder i hendes køkken i hjemmet i Holte.

I en kobbergryde, som Signe har købt på et marked i Frankrig og fået fortinnet her i landet, simrer kalvekæber. Ikke til ære for avisen, men fordi familien skal have venner til middag i weekenden. Hun vil nemlig gerne byde på forloren skildpadde. Helt i Karen Blixens ånd.

"Karen Blixen havde en kærlighed til gastronomi, som hun så som et kunstnerisk felt på linje med litteratur, musik og billedkunst," siger Signe Wulff, der cand. mag. i fransk og moderne kultur og kulturformidling.

Hun har et lille reklamebureau, der er specialiseret i mad og vin. Blandt andet har hun medvirket til, at restauranterne Cofoco kom ud over stepperne og blev kendt i brede kredse.

Desuden har hun skrevet for Løgismose og været dansk redaktør på Jamie Olivers og den internationale bestseller-forfatter Yotam Ottolenghis kogebøger samt redaktør på Brødrene Price og Claus Meyers kogebøger.

En kulinarisk detektiv Mange kender til Karen Blixens passion for mad via Babettes Gæstebud. Mange ved også, at hun værdsatte østers og champagne. Men her stopper kendskabet for de fleste. Og det undrer Signe, at ingen tidligere har haft interesse i at dykke dybere ned i Karen Blixens forhold til mad og kogekunst. For Signe var det også først, da hun selv kastede sig over emnet, at hun blev klar over, hvilken historie og hvilket skatkammer, der åbnede sig.

"I mit arbejdet med bogen følte jeg mig som en kulinarisk detektiv, og det blev samtidig min vej ind i hendes forfatterskab," siger Signe Wulff.

Karen Blixen havde en enorm kærlighed til det franske køkken. Og hun insisterede på friske råvarer og enkelhed. At tingene smager af det, de er.

Måske er det hendes opvækst ved Øresund og at hendes far var en flittig jæger, der var med til at præge Karen Blixens sanser. Livet igennem blev fisk fra Øresund noget at det, hun værdsatte allermest. Og som hun længtes usigeligt efter i de mange år, hun boede i Kenya.

"Den friske Øresundstorsk var for hende det ypperste. Og helt konkret fik hun anlagt en dam på farmen, hvor hun havde ørreder og aborre. For hende var det næsten som at få frisk fisk fra Øresund," siger hun.

Signe Wulff deler Karen Blixens værdier, når det kommer til kogekunst. Og hun føler, at hun har fået en ven i Karen Blixen.

"I maj fangede jeg fisk i Øresund, og det var så utroligt lækkert. Jeg elsker også at tage ned til fiskerne i Vedbæk og købe direkte fra kutterne," siger Signe Wulff.

Hun tror, at Karen Blixen - i lighed med hende selv - ville "flippe ud" over vareudbuddet i dag.

"Det ville hun ikke have fundet sige i. Det er trist, at vi har et ret fattigt fødevareudbud. Vi har lækre årstidsbaserede grøntsager, men ikke noget godt kødmarked og alt for få slagtere, hvor man kan får gode udskæringer," siger Signe, der lige er hjemvendt fra Frankrig, hvor hun oplever, at man i selv den allermindste landsby kan gå til en slagter, der er professionel og står klar med vejledning i, hvordan man tilberede kalvekæber, brisler eller rygstykker.

Hun var en fest I arbejdet med bogen har Signe Wulff tilbragt uendeligt mange timer på Rungstedlund. Hun har talt med folk, der kendte Karen Blixen og hun har læst stort set alt, hvad der er af litteratur af og om forfatteren. Og så har hun fået lov til at bladre i Karen Blixens kogebøger.

"Det er enestående, at en af verdenshistoriens største kvindelige forfattere har boet her. Og for mig har det været som at få et sus af verdenshistorien at være i hende hjem og få lov til at sidde med hendes kogebøger og læse hendes egne notater. I et kort sekund følte jeg mig som en arkæolog, der gik ind i et skatkammer," siger hun.

Noget af det, Karen Blixen kan lære os, er kærligheden til mad. Hvad er bedre end at samles med familie og gode venner om dejlig vin og dejlig mad. Sådan så Karen Blixen i lighed med Signe Wulff på det.

"Hun har været en fest. Simpelthen så sjovt selskab, og jeg har elsket hver et ord, jeg har skrevet. Jeg elsker Karen Blixen for hendes kreativitet, hendes skabertrang og vilje. Det har virkelig været inspirerende," siger hun.