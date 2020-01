Rudersdal Avis portrætterede kommunens helt egen områdebetjent, Sara Reuther-Nielsen. Foto: Anne Dahl Kristensen

Januar 2019: Året der gik i Rudersdal

”Foran os står et år med store forandringer,” lød overskriften på Borgmester Jens Ives (V) nytårshilsen til læserne i den allersidste udgave af Rudersdal Avis 2018. Og det fik han bestemt ret i.

Rudersdal Avis - 02. januar 2020 kl. 15:30 Af Redaktionen

Januar: Årets første udgave af Rudersdal Avis udkom 8. januar. Her er Rudersdals januar måned, som den blev fortalt i vores spalter.

Røgfri skolegang Rygestop – permanente og midlertidige – hører årsskiftet til. På Vedbæk Skole blev det dog ikke ved et nytårsforsæt. Den røgfri skole blev udvidet til at være en røgfri skoletid, så eleverne ikke længere kunne omgå rygeforbuddet ved at forlade matriklen. Nul røg blev skrevet ind i skolens ordensvedtægter som led i skolens ny princip ”Den sunde elev”.

Rudersdals egen strømer I årets første avis blev læserne introduceret for 34-årige Sara Reuther-Nielsen, som var kommunens helt egen nye betjent. Forebyggelse og samarbejde var kodeordene for den ny områdebetjent.

”Når de akutte ting opstår, og der skal ringes 112, er det ikke mig, borgerne får fat på. Mit fokus er i stedet på de helt nære og forebyggende tiltag,” fortalte betjenten.

Nyheden om at Søren Bager, som gennem næsten 15 år havde drevet sit populære bageri på Holte Stationsvej havde solgt biksen til Lagkagehuset skabte storm på nettet. Som vi skrev i midten af januar:

”103 tåretrillende-emojis, syv overophedede-af-vrede emojis, 12 åbenmundede wow-emojis og dog også 43 likes er det blevet til i skrivende stund. Men så er der også de usædvanligt mange kommentarer - 122 af slagsen - som stort set alle forholder sig negativt til overtagelsen.”

Ikke nok med den konstatering; Rudersdal Avis blev nødt til at finde ud af, hvordan folk kunne blive så vrede over bagværk og spurgte i den forbindelse en professor fra CBS med speciale i virksomheders omdømme. Og det skyldtes kort sagt, ”at man er bekymret for at få mindre for samme eller højere pris.”

Reduktion i antallet af skoler Rudersdal Kommune skulle have en ny skolestruktur, og det fyldte allerede i januar rigtig meget. I januar var meldingen fra Jens Darket (V), formand for Skolestrukturudvalget, at man ikke kunne komme uden om en reduktion i antallet af skoler i den nye model. Men også at der var forskellige måder at gøre det på:

"Enten lukker man en eller flere skoler, flytter eleverne over på andre skoler og afhænder bygningerne til anden anvendelse. Eller også lægger man en eller flere skoler sammen til en ny skole, hvor man bibeholder lokaler på alle de sammenlagte skoler. Nogle få elever og medarbejdere vil skulle flytte adresse, og man vil herefter kunne bruge nogle af lokalerne til andre formål, eksempelvis daginstitutioner. Endelig er der den mulighed, at man fjerner eksempelvis indskolingen eller udskolingen på en skole og derved også frigiver lokaler til andre formål."

Mere om det følger.

Hvor blev debatten af? Skolestrukturen fyldte også meget i avisen ugen efter. Specielt på debatsiderne.

Rudersdal Kommune havde nemlig inviteret til en ”minikonference” på Nærum Gymnasium om fremtidens skolestruktur. Her havde man blandt andet inviteret en professor til at tale om kvalitet i Folkeskolen og tidligere undervisningsminister Christine Antorini fortalte om sit arbejde i organisationen Life, og så besvarede politikerne i Skolestrukturudvalget en række skriftligt indleverede spørgsmål fra de fremmødte forældre.

Men de ønskede ganske tydeligt en mere åben debat:

"Jeg har sjældent oplevet et så bizart og intetsigende arrangement,” lød det efterfølgende vredt fra læser Hans Jakob Hartling på debatsiderne:

"Hvorfor i alverden var det ikke politikerne, der stod på scenen og var åben for offentlig debat? Hvad er I bange for at blive spurgt om? Ja, man kunne henvende sig til jer personligt bagefter, men det er jo ingenlunde sammenligneligt med en offentlig debat – nu var vi jo samlet? Følte mig i den grad til grin af at møde op en hverdag fra kl. 16-19 med arrangeret børnepasning for at gå endnu mere forvirret, fortvivlet og utryg derfra," fortsatte Hans Jakob Hartling i sit åbne brev.

Åben debat var ikke meningen med arrangementet, forklarede udvalgsformand Jens Darket (V) efterfølgende til avisen. Han og kollegerne fik denne aften en forsmag på den modstand, som var i vente.

Skolepatruljernes sureste uge De brave refleksklædte skolepatruljer gelejder deres skolekammerater sikkert gennem i trafikken året rundt, og i januar blev trafikanter opfordret til at vise dem respekt. Det var gennem Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikrings kampagne ”Den sureste uge,” som blandt andet blev markeret på Ny Holte Skole ved, at skolepatruljerne modtog nye varme huer, som tak for deres indsats.