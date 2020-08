Der er tirsdag den 18. august 2020 indgået aftale om den væsentligste del af Rudersdal Kommunes budget for 2021-24 på rådhuset. Arkivfoto

Ive om budgettet - 'Jeg synes, det er vigtigt med bred enighed'

Investeringer for 350 millioner kroner over fire år i kommunens børn, unge og idrætten. Lokallisten og Konservative er med igen

Rudersdal Avis - 19. august 2020 kl. 11:41 Af Frank S. Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligt tirsdag eftermiddag meddelte borgmester Jens Ive (V), at der er lavet en aftale om budgettet mellem Venstre, De Radikale, Socialdemokratiet, Konservative og Lokallisten. Kun Enhedslisten står dermed udenfor.

Konservative og Lokallisten er dermed tilbage blandt budgetpartierne, efter at sidste års uenigheder om skolestrukturen fik dem til at melde sig ud af aftalen.

"Jeg synes, det er vigtigt, at der er bred enighed, når aftalen indeholder store tiltag som skattestigning og den store investering i børn og idrætten.

Vi har fundet hinanden igen og er enige om at sikre den gode udvikling på skolerne med en positiv tilgang," fortæller borgmesteren frisk fra forhandlingsbordet, hvor de sidste detaljer skal på plads.

Over 23 procent Skattestigningen, som kommunen har fået mulighed for uden at blive sanktioneret efter den seneste udligningsreform, bliver på 0,28 procent hvert år de næste fire år, hvilket svarer til 50 millioner kroner om året.

Derefter bliver kommuneskatten på 23,08 procent.

"Så vidt jeg husker var den første skatteprocent i Rudersdal på 23,1, og er blevet sat ned over årene, så vi er stadig under den," siger Jens Ive om at bryde de 23 i skatteprocent.

Skattestigningen kræver dog lige en ansøgning til og godkendelse fra Social- og Indenrigsministeriet.

Aftalens parter er derfor enige om at søge om skattereguleringsmuligheden nu og afvente svaret fra ministeriet, inden budgetforhandlingerne bliver afsluttet.

"Budgetprocessen i år bliver noget anderledes, fordi vi er nødt til at have sikkerhed for, at det vil være muligt at hæve skatten med de ønskede 50 millioner kroner. Når vi kender ministeriets svar, går vi i gang med den anden del af processen," siger Jens Ive.

350 mio til rammer De samlet 200 millioner kroner vil sammen med allerede afsatte midler på 150 millioner kroner blive anvendt direkte til formålene, børn, unge og idræt, skriver borgmesteren i sin pressemeddelelse:

'Der er enighed mellem aftalens parter om at investere massivt i kommunens børn og unge samt idrætten. Derfor afsættes der i alt 350 millioner kroner over de kommende fire år, så det er muligt at investere massivt i en ambitiøs nyudvikling og renovering af rammerne for børn og unge i Rudersdal Kommune.

Rudersdals borgere er flittige brugere af kommunens motions- og idrætsfaciliteter og de sætter stor pris på, at de er i god stand og tidssvarende.'

"Selv hvis vi ikke i første omgang får lov at stige med 50 millioner betyder det ikke forsinkelse af projekterne, pengene til næste år er afsat, så de penge ville først skulle bruges i 2022," fortæller han.

Præcis hvem der vil får glæde af investeringen er heller ikke helt på plads.

"Vi skal finde ud af hvilke idrætsgrene, der mangler, og hvilke anlæg der trænger, så der kan ske en prioritering i samarbejde med brugerne og anlæggene," siger borgmesteren.

Borgermøde Rent formelt førstebehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget i dag, onsdag, og næste onsdag kl. 17 er der borgermøde om forslaget i rådhusets rådssal inden den politiske behandling i kommunalbestyrelsen.

På mødet kan borgerne give deres mening til kende om budgettet og stille spørgsmål til politikerne. Fagudvalgene behandler deres del af budgetforslaget 16. september og 7. oktober er der anden-og-sidste-behandling af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.