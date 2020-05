Ive: Behov for pasning er opfyldt

Den kommunale mulighed for at kompensere forældre, der ikke kan få passet barn, bliver kun i stærkt begrænset omfang relevant - hvis overhovedet

kompensation I Rudersdal Kommune kompenserer man forældre, hvis kommunen ikke kan opfylde pasningsbehovet. Men indtil videre har man opfyldt alle ønsker, og det regner man også med at gøre fremover. Sådan siger borgmester Jens Ive (V), da Rudersdal Avis spørger, hvilken betydning den netop vedtagede aftale om mulighed for kommunal kompensation får for Rudersdal Kommune.

Kommunerne vælger selv, om de vil kompensere forældre for institutionspladser, som kommunen ikke kan tilbyde deres børn under corona-krisen.

"Vi har et klart og tydeligt fokus på, at alle børn, hvor forældrene har et ønske om pasning, bliver passet. Og lige nu er der ikke ønsker om pasning, der ikke bliver opfyldt," siger Jens Ive, som dog fortæller, at dagplejeområdet er udfordret.