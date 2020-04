Der er lukket og slukket i Mantzius. Men der er bedre tider på vej.

Send til din ven. X Artiklen: Intet forår - men efteråret bliver spektakulært på Mantzius Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Intet forår - men efteråret bliver spektakulært på Mantzius

Kulturcenter Mantzius har flyttet foråret frem. Flere end 30 koncerter venter publikum "på den anden side"

Rudersdal Avis - 17. april 2020 kl. 09:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er lukket og slukket og ganske stille i Kulturcenter Mantzius og MantziusLive, som ellers havde lagt an til et forår fyldt med store og spændende liveoplevelser. Men... Corona.

I kulissen har man så arbejdet benhårdt på ikke bare at aflyse alle de mange koncerter - men i stedet flytte forårsæsonen.

På MantziusLive er mere end 30 livearrangementer blevet flyttede i håb om, at oplevelserne kan finde sted i en nær fremtid, men også for at knytte en egen form for sikkerhedsnet under de mange optrædende, der skulle have været forbi Birkerød i foråret.

"Vi har knoklet i kulissen for at undgå aflysninger og at fokusere på udskydelser. Det giver mig - og alle os med berøringsflade til huset - en stor glæde og tiltrængt form for ro at kunne holde hånden lidt under alle de optrædende, teknikere med videre, der lige nu står i en ustabil, uoverskuelig situation, ved at gøre vores bedste for, at der er en ny arrangementsdato at se frem til," siger kunstnerisk leder af MantziusLive, Mads Riishede i en pressemeddelse.

Billetsalg gået i stå Parallelt med arbejdet for at flytte arrangementer er der andre udfordringer, der presser sig på for det lokale spillested.

"Vi ser desværre et billetsalg, der er gået i stå. Det påvirker selvfølgelig vores økonomi, at vi mister indtægter på arrangementer og ikke ved, hvordan vores fremtidige billetsalg kommer til at se ud," siger Mads Riishede og fortsætter:

"Når vi bliver spurgt, hvad man kan gøre for at støtte sit lokale spillested, er ét svar, at man kan beholde sine billetter til de arrangementer, der er blevet flyttet frem, fordi vi og dem, der skal optræde, stadig glæder os til at dele den oplevelse med jer. Man kan også købe billetter til fremtidige arrangementer som gaver eller små løfter om at ses, skåles, skråles, danses og krammes ved igen, når vi kan," siger han.

Mantzius er og bliver her Mantzius som netop er fyldt 25 år bliver ved med at være et kulturelt omdrejningspunkt i Birkerød og Rudersdal, lover Mads Riishede:

"Det er en svær tid at være fysisk livemødested: Vi er her for at tilbyde et fysisk rum at være fælles om og sammen i - og det er præcis det, vi ikke kan lige nu. På Mantzius har vi grebet den nye virkelighed som et udfordrende, kreativt benspænd for at løfte vores rolle som kommunens kulturhus og professionelle spillested. Det er der kommet et ekstraordinært tætpakket og fedt efterår ud af."

Få overblik over nye datoer og følg med i MantziusLives program online på MantziusLive.dk.