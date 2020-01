Indbrudsniveauet falder, men er fortsat meget højt i Rudersdal

Borgmester Jens Ive (V) glæder sig over faldet, men påpeger, at indbrudsniveauet fortsat er højt. Han vil arbejde hårdt for, at politiet får flere penge fra Christiansborg

Selv om indbrudsniveauet fortsætter med at falde i Rudersdal Kommune, ligger man fortsat i toppen over indbrud per indbygger blandt kommunerne i Region Hovedstaden. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Hos Nordsjællands Politi glæder man sig over, at niveauet bliver ved med at falde, men erkender samtidig, at der fortsat begås for mange indbrud i Rudersdal Kommune. Det fortæller politiinspektør Lau Thygesen til Rudersdal Avis.

"Vi er rigtig glade for, at det går i gang retning. De senere år har vi målrettet arbejdet med indbrud med fokus på at styrke efterforskningen, patruljering i udsatte områder, hvor mistænksomme personer befinder sig, og forebyggelse. Og jeg kan love, at vi i år også fokuserer på at få indbrudsniveauet til at falde," siger Lau Thygesen.

Borgmester Jens Ive (V) glæder sig også over faldet i indbrud.

"Jeg glæder mig over, at det tydelige fald i indbrudskriminaliteten fortsætter. Men det må ikke få indsatsen omkring Nabohjælp og lignende fællesskaber til at falde. Det er vigtigt, at alle fortsat er opmærksomme på, hvem der færdes i deres nærområde, og er opmærksomme på at gøre deres ejendom sværere at bryde ind i," siger han.