Imponerende mange forældre holder deres børn hjemme

Da Statsminister Mette Frederiksen i går aftes opfordrede til, at man holdt sine børn hjemme fra skole i dag, så blev der lyttet i Birkerød. Sjælsøskolen i Birkerød har normalt 650 elever, men i morges mødte kun 16 ind, og her lidt efter frokost er der bare seks børn tilbage på skolen. Det fortæller skolesekretær Lene Søby.

Hvad der videre skal ske, og hvordan et nødberedskab fremadrettet kommer til at se ud skal diskuteres i løbet af eftermiddagen. Her skal man også tale om muligheden for evt. at fjernundervise eleverne.