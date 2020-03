Nu kan du komme af med haveaffaldet igen. Men husk stadig at holde afstand.

I dag åbner genbrugspladserne igen

Kommunens genbrugspladser i åbner igen i dag tirsdag. Men kommunen opfordrer til, at man venter et par dage med at aflevere sit affald

Rudersdal Avis - 31. marts 2020

Med anbefaling fra KL og fra Styrelsen for Patientsikkerhed kan genbrugspladserne åbne igen, men kun med fælles hjælp, tålmodighed samt med overholdelse af sundhedsmyndighedernes råd til hygiejne.

Kommunens genbrugspladser åbner igen tirsdag 31. marts og vil være tilgængelige i de normale åbningstider. Men for at overholde reglerne om afstand indføres der adgangsbegrænsninger på max 15 biler ad gangen på pladsen.

Kommunen opfordrer derfor til at, du venter et par dage med at aflevere affaldet for at mindske kødannelse og ekstra tryk på genbrugspladserne.

Der vil være bemanding på pladserne, og Nordsjællands Politi vil føre tilsyn med, at forsamlingsrestriktionerne overholdes.

Jo færre mennesker på genbrugspladsen, desto mindre er risikoen for smittespredning.

Søg oplysninger på genbrugspladsernes hjemmeside om konkret adgangskontrol og adgangsforhold og følg skiltenes anvisninger på pladsen.

Her er gode råd, så man undgår kødannelse:

Overvej om du kan vente nogle dage med at aflevere affaldet

Sorter affaldet hjemmefra, så det hurtigt kan afleveres

Kom alene, hvis det er muligt, og bliv i bilen men du venter

Vis hensyn og følg pladsmedarbejdernes og myndighedernes anvisninger, men du holder i kø og er på pladsen

Forlad pladsen, så snart du er færdig med at læsse af.

Du kan overveje at vende om, hvis du ser, at køen er lang, og der kan opstå problemer med at afvikle trafikken.