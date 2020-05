Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det sognepræst ved Birkerød Kirke, Rikke Bjerregaard Bertelsen

Hvem ringer klokkerne for?

Rudersdal Avis - 02. maj 2020 kl. 09:02 Af Rikke Bjerregaard Bertelsen, sognepræst ved Birkerød Kirke

"En lærke letted, og tusind fulgte, og straks var luften et væld af sang. De tusind tårne tog til at tone, så landet fyldtes af klokkers klang," synger vi i en sang om Danmarks befrielse i 1945.

Ved befrielsen blev der ringet fredsringning med alle landets klokker 5. maj om morgenen. Den freds- og frihedsringning gentager vi i Birkerød kirke (måske også i andre af landets kirker) 5. maj klokken 8 i anledning af 75 året for befrielsen.

Samtidig har klokkerne lydt hver dag klokken 17 den seneste halvanden måned, for at vi sammen kan løfte blikket og sende en tanke til dem, vi har kær, og til de syge; samt sende en TAK til dem, der passer og plejer dem. I Sydeuropa hamrer de på gryder og grydelåg hver aften. Vi ringer med klokkerne. Kirkeklokken - kirkens ældste musikinstrument - er et holdepunkt i en tid, hvor vi ikke har mulighed for at holde gudstjeneste.

Vi har haft kirkeklokker i Danmark lige siden vikingetiden. De har været brugt til meddelelser om krig, fred, dødsfald, stormflod og ildebrand - altså kommunikation og advarsel. (Det er i dag erstattet af sirener - dog skal klokkerne benyttes som "varsel om mobilisering og radioaktivt nedfald" ifølge Kirkeministeriets vejledning om klokkeringning fra 1993.) Samt opfordring til bøn og markering af højtids- og festdage. Reglerne for klokkeringning er gamle og specifikke. Til hverdag ringer kirkeklokkerne solen op og ned. Siden 1685 har det været bestemt, at kirkeklokker kimer ved kirkens store højtider: Jul, påske, pinse. Vi kimer ved vielser. Og vi ringer ved nationale begivenheder, senest da Prins Henrik blev bisat. Klokkerne ringer altså ikke kun for på mekanisk vis at markere, hvad klokken er eller for at kalde til gudstjeneste og bøn.

Når du lytter til kirkeklokkerne, kan det desuden være en opfordring til bare at stå stille et øjeblik. "Klokken er slået", siger vi, når der er sket noget afgørende, der minder os om tidens alvor og grænse. I øjeblikket taler nogen om, at krisen skal lære os noget. Man vil gerne forbinde det ene øjeblik med det andet - også når der ikke er en sammenhæng. Nogen forestiller sig at kunne uddrage en mening - en slags årsagssammenhæng. Men om krisen vil ændre os, er svært at svare på. Alligevel: Lyden af klokker kan få os til at se tiden i et andet perspektiv: Håbets perspektiv! Lever vi som vi vil og kan være bekendt over for os selv og hinanden. Både nu og fremadrettet?!

Hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig!

Den engelske forfatter John Donne skriver:

"Intet menneske er en ø, sluttet i sig selv. Enhver er en del af kontinentet, et stykke af fastlandet. Hvis en klump jord skylles bort af havet, bliver Europa mindre, som hvis et forbjerg eller din vens hus eller dit eget blev skyllet bort. (..) Ethvert menneskes død gør mig mindre, fordi jeg er forbundet med menneskeheden. Spørg derfor aldrig om, hvem klokken ringer for. Den ringer for dig!"