Hvem skal have årets idrætsinitiativpris? Sidste år var Maria Santana fra Fodboldmotion, som her står med ryggen til, blandt de nominerede. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Hvem har fortjent hæder i Rudersdals idrætsliv? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hvem har fortjent hæder i Rudersdals idrætsliv?

Snart er det igen tid til Rudersdal Idrætsråds årlige uddeling af idrætspriser. Idrætsrådet har brug for jeres hjælp til at finde de helt rigtige kandidater, ildsjæle og initiativer at vælge mellem

Rudersdal Avis - 20. februar 2020 kl. 11:30 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvert år dribler, svømmer, danser, fægter, rider, spiller, kaster, springer og smasher Rudersdals mange idrætsudøvere sig til flotte præstationer, samvær og gode oplevelser, og drivkraften bag det hele er en imponerende frivillig indsats for adskillige lokale ildsjæle.

Den indsats og det engagement vil Rudersdal Idrætsråd igen i år hjertens gerne præmiere og anerkende med Idrætsinitiativprisen og prisen Årets Idrætsleder.

Priserne uddeles på Idrætsrådets årlige repræsentantskabsmøde - i år mandag den 30. marts, og inden da håber Idrætsrådet at få rigtig mange kvalificerede foreninger, idrætsledere og ildsjæle at vælge mellem.

Derfor håber Rudersdal Idrætsråd at få jeres hjælp til at finde de rigtige kandidater til de to priser.

Idrætsinitiativprisen I samarbejde med Rudersdal Avis ønsker Rudersdal Idrætsråd at uddele den årlige idrætsinitiativpris på 5000 kroner.

Prisen uddeles til en forening eller en person, som har taget et særligt idrætsinitiativ, som enten har hjulpet foreningen eller har hjulpet idrætslivet i Rudersdal Kommune. Prisen kan uddeles til en forening, men enkelpersoner kan modtage prisen.

Sidste år var det eksempelvis den nystartede cykelklub "Rytterne," som modtog hædereren og de 5000 kroner.

Der behøver ikke være sammenhæng mellem idrætspræstationen og initiativet - det er således en pris, som understøtter enhver udviklende aktivitet i idrætsforeningerne, og initiativet må meget gerne tjene til inspiration for andre foreninger.

Det kunne være, nævner Rudersdal Idrætsråd, foreninger, udøvere, trænere elle forældregrupper, som har gjort noget særligt, måske har de skaffet egne instruktører/trænere/dommere, eller have fået flere udøvere, øget opmærksomheden på idrætten, skaffet flere tilskuere eller have fremkommet gode ideer på det organisatoriske område.

Det kunne også være så meget andet. Send dit forslag og begrundelse til Rudersdal Idrætsråds formand, Lars Engelberth, Lindebawwkken 22, 3460 Birkerød eller gerne på mail-adressen: formandri@gmail.com senest søndag 1. marts.

Årets Idrætsleder Rudersdal Idrætsråd har også brug for kandidater til prisen som Årets Idrætsleder 2019.

Synes du for eksempel, at I har en leder i jeres forening, som fortjener anerkendelse for en stor frivilig indsats, så send en begrundelse og dermed en indstilling Så er det måske din leder, som får den fornemme hæder, som følger med prisen Årets Idrætsleder.

Her skal forslag og begrundelse også sendes til Rudersdal Idrætsråd ved formand Lars Engelberth senest søndag 1. marts.