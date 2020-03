Husk nu at holde afstand i det gode vejr

"Vi skal vise sammenhold - og vi skal vise sammenhold ved at holde afstand. Viser vi sammenhold og følger anvisningerne er jeg overbevist om, at vi nok skal komme godt igennem," siger Jens Ive (V) i en video direkte adresseret borgerne i Rudersdal.

I hvert fald har der i øbet af de seneste dage været mange eksempler på, at Rudersdals borgere er myldret ud i naturen for at trække frisk luft i det gode vejr - og nogle steder måske endda lidt for mange.

Derfor vil borgmesteren også meget gerne opfordre borgerne til at huske at holde afstand og undgå forsamlinger, og det gælder altså også udenfor.