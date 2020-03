Send til din ven. X Artiklen: Hun fanger livet med sin linse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hun fanger livet med sin linse

Rudersdal Avis - 23. marts 2020 kl. 08:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fotograf Britt Lindemann, Holte fylder 75 år 23. marts

75 Britt Lindemann ville være alt andet end fotograf. Hun lærte at væve i Schweiz, at tilskære i København og drømte om at komme på konservatoriet og blive operasanger.

Det blev ved drømmen. Hun blev gift, fik hurtigt to livlige drenge, og hendes daværende mand, der var fotograf, overtalte hende til at lære hans fag, så hun kunne blive "medhjælpende hustru".

Ægteskabet holdt ikke, men det at fotografere mennesker blev en livslang kærlighed. Hun begyndte som freelance fotograf, men blev hurtigt ansat på det ugeblad, der dengang hed "Søndags B.T." Det blev til mere end 30 års rejser over hele hele verden for især at fortælle om kvinders og børns vilkår. Hun viste os de tilhyllede, genert smilede kvinder i Oman, fødende kvinder i Brasilien og de hårdtarbejdende afrikanske kvinder på markarbejde.

Britt Lindemanns respekt og beundring for kvinder, der overlever de barskeste forhold og hendes kærlighed til børn, reflekteres i hendes fotografier. Hun ser og viser os mennesker og deres historie, som få fotografer.

Hun har fotograferet seks kogebøger, har fotograferet "Velkommen til kommunen ..." for 50 danske kommuner og sammen med Lotte Dalgaard udgivet "Tilbage til Rødderne", hvori 10 kendte danskere fortæller om deres hjemstavn. En fotoserie af bjerggorillaerne i Uganda blev det også til - alt imens hun passede sit arbejde på ugebladet.

Britt Lindemann lod sig pensionere, da hendes datter blev syg og døde. Men en almindelig pensionist-tilværelse kender hun ikke til. I de seneste 10 år er hun gået gennem svingdørene på Det Kongelige Musikkonservatorium for i billeder at fortælle om unge studerende fra hele verden, der forfølger deres drømme. Det er blevet til trilogien "... at se musikken", et smukt fotoværk, der giver billederne lyd.

I samarbejde med Nationalmuseets Serampore Initiativ har hun foto-dokumenteret, hvordan livet er sprællevende i den næsten glemte danske handelsstation Serampore nord for Kolkata i Indien.

Og en bog til børn "Min dag i børnehaven".

Sammen med sin "nye " mand gennem 32 år, Peter Harrekilde-Petersen, sikrer hun desuden som utrættelig værtinde et rigt liv med deres tilsammen 6 børn og 9 børnebørn og en skare af venner.