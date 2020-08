Jessica Panke Wagner (billedet) fra Holte Volleyball er sammen med Karen Bonnesen indstillet til årets idrætsinitiativpris. Foto: Rudersdal Idrætsråd

Holte Volley kan smashe sig til årets idrætsinitiativpris

Karen Bonnesen og Jessica Pange Wagner fra Holte IF Volleyball har sat gang i et initiativ, der skal fremme det sociale sammenhold i Holte Volleyball Klub og Farum Volleyball Klub

23. august 2020

De mangeårige danske mestre fra Holte Volleyball klub har i fællesskab med Farum Volleyball klub lavet et initiativ, der skal styrke holdånden i klubben. De to hovedaktører i dette foretagende er Karen Bonnesen og Jessica Panke Wagner.

På spørgsmålet hvad Holte Volleyballs initiativ i det hele taget går ud på, svarer sidstnævnte:

"For det første; som klub er vi en succesrig klub, der vinder masser af medaljer. Det er dog ikke det, der er det vigtigste for os. Det vigtigste er bredden. Vi skal være en klub, der er inkluderende for alle. Vi forsøger at få alle med. Blandt andet med fællesspisning."

Initiativet går i alt sin enkelthed ud på at samle og inkludere alle familiemedlemmer, så alle er med i initiativet.

Holte Volleyball ønsker et forpligtende fællesskab, hvor alt går i den røde tråd med "Bevæg dig for livet", som er en fælles vision DIF og DGI har. "Bevæg dig for livet" er en vision, der går ud på, at 75 procent af befolkningen skal være aktive i år 2025, og 50 procent af disse skal være i en forening.

Vil holde på teenagerne Jessica Panke Wagner fortæller videre:

"Der sker typisk noget i teenageårene. Der kommer mange andre ting ind i billedet. Vi går med dette initiativ ind i denne kamp, om at holde på teenagerne. Blandt andet ved at styrke de sociale relationer indbyrdes spillerne i mellem."

Jessica Wagner pointerer også at bredden er vigtig for klubben, mindst lige så vigtig som at lave gode resultater. Fokus på bredden, inklusion og det sociale miljø er stærkt bidragende til de gode resultater, som klubben har præsteret over en årrække. For som Jessica Wagner påpeger:

"Det er det, hele vores træningsfilosofi er bygget op omkring."

Holte Volleyball og Farum Volleyball satser på at blive ved med projektet/initiativet og satser på, at det kan blive en endnu større succes i fremtiden.

(Dette portræt af en af de tre kandidater til Rudersdal Idrætsråds Idrætsinitiativpris er skrevet af Rudersdal Idrætsråd)