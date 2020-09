Frem til slutfirserne kunne man gå på Holte Børnehave Seminarium. Foto: Axel Bredsdorff

Holte Børnehave Seminarum

Axel Bredsdorff skriver lokalhistoriske klummer i Rudersdal Avis

Rudersdal Avis - 13. september 2020

De danske børnehaveseminariers gyldne periode var i 1960'erne. Her blev oprettet 18 seminarier - og det ene var i Holte.

I 1962 På adressen Kongevejen 127 (som i dag hedder 427, og hvor vi i dag finder Plejecenter Frydenholm) grundlagdes det lokale børnehaveseminarium (stavet i to ord). Adressen var dog midlertidig, for afstanden til stationen var for stor, og seminarister havde ikke bil i 1960erne. Hurtigt blev der arbejdet på en flytning og her faldt interessen på "Villa Ellehøj" på adressen de Conincksvej 20 i Dronninggaardkvarteret.

Villaen var blevet genopbygget efter brand af ejeren grosserer Strøyer i 1913 i sydtysk stil, men for seminariet var villaen for lille. De ansøger straks i 1964 om tilbygning af en "undervisningsfløj". Ikke nogen enkel byggesag, som imidlertid giver os mulighed for at forstå seminariets rammer: I forbindelse med vurderingen af parkeringsfaciliteterne skriver ansøger:

"Seminariets ledelse har oplyst, at der højst vil være 100 personer i institutionen af gangen... Det kan oplyses at det samlede lærerkollegium omfatter 18 personer hvoraf dog kun 3 er heltidsansatte - de øvrige underviser i timeskema, hvorfor der højst er 10 lærere i institutionen af gangen."

Så man må forstå, at de studerende kommer til fods eller på cykel fra stationen. Men med flere studerende og fastansatte øges pladskravene og der tilbygges en pavillonbygning på grunden ned mod Vejlesø. Og da seminariet i 1980'erne begynder at tilbyde eksterne kurser erhverves ejendommen "Lille Frederikslund" til formålet. Tre rektorer nåede seminariet at få: Aage Diemer, Flemming Andersen (Birkerød) (1972), Anna Poulsen (Holte).

Uddannelsen var oprindelig 1-årig (fra 1885), senere 2-årig (fra 1918), og først i 1970 blev den 3-årig, så HBS nåede at uddanne både de 2- og 3-årige. Men pludselig er det slut:

I Lovforslag 124/1988: "Undervisnings- og Forskningsministeren bemyndiges til at gennemføre følgende plan for sammenlægning og nedlæggelse af seminarier: 4. Holte Børnehaveseminarium sammenlægges med Hillerød Børnehaveseminarium i dettes bygninger".

Vupti, 10 lokale seminarier nedlagt landet over, og siden går det jo kun dén vej: Hillerød bliver senere sammenlagt med Skovtofte og Jægerspris seminarier og siden følger flere andre mellemlange uddannelser med til Hillerød, hvor de er samlet i et Campus på Carlsbergvej ved stationen.