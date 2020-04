Hold på genbrugsguldet

"Vi sætter stor pris på alle de mange donationer, som betyder, at vi kan drive vores IGEN-butikker. Desværre kan vi lige nu ikke tage imod donationerne, da vi for at passe på både vores frivillige og kunder har lukket vores butikker. Der er derfor ingen til at tage imod donationerne i vores butikker på Virum Torv i Virum og i Hovedgaden i Birkerød," siger Kim Steen Carlsen - distriktschef for Kræftens Bekæmpelses genbrugsbutikker i område Hovedstaden.