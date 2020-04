Biology and science. Doctor wearing protection face mask. Virus or bacteria cells. Global alert. Epidemic flu. Coronavirus. Medical staff preventive gear. Foto: Simon Lehmann/PhotoGranary - stock.adobe.com

Hjemmeplejen bruger de fornødne værnemidler

Rudersdal Kommune får mange spørgsmål fra bekymrede borgere, pårørende og medarbejdere om brugen af værnemidler i hjemmeplejen. Svaret er: Man følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og kommunen har værnemidler nok

Rudersdal Avis - 09. april 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard

På redaktionen har vi modtaget flere henvendelser fra pårørende og borgere, som undrer sig over, at personale fra hjemmeplejen ikke er udstyret med værnemidler som ansigtsmasker og mundbind, når de besøger ældre i Rudersdal Kommune.

Det har kommunen absolut også, oplyser Susanne Tronier, der er centerchef i Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud i Rudersdal Kommune:

"Der har været rigtig mange spørgsmål både fra pårørende, borgere og også nogle medarbejdere: "Hvorfor skal vi ikke gå med masker hele tiden?" Og det skal de jo ikke, fordi det ikke er det, Sundhedsstyrelsen anbefaler," siger hun og uddyber:

"Vi følger fuldstændig Sundhedsstyrelsens anbefalinger til brug af værnemidler. Det vil sige, at hvis vi kommer ud til borgere, som udviser symptomer på Covid eller vi allerede ved er smittede, så bruger vi de værnemidler, som Sundhedsstyrelsen anbefaler: briller, maske, langærmet kittel og selvfølgelig handsker. Men når vi kommer ud til borgere, som er fuldstændig symptomfri, så bruger vi kun de værnemidler og de hygiejniske retningslinjer, som vi plejer at bruge," siger Susanne Tronier.

Informerer bredt Det er helt naturligt, at disse spørgsmål melder sig, mener Susanne Tronier:

"Jeg forstår godt, at borgerne er rigtigt bekymrede. Vi får at vide af både statsministeren og pressen, at man skal passe særligt godt på, når man er 75+. Når man så får besøg af hjemmeplejen, så er det klart, at man spørger: Hvorfor har du ikke maske på," siger hun.

Derfor er det vigtigt at informere bredt, så alle forstår, både hvornår det er nødvendigt at bruge værnemidler, men også hvornår det ikke er.

"Så længe vi følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen, så har vi værnemidler. Hvis vi alle begynder at gå med masker, når vi går ind hos en borger, og på den måde bruger ekstra mange værnemidler, ja så har vi ikke nok værnemidler. Derfor er vi helt klare i spyttet, og vi gentager det mange gange hver uge: Vi følger de her retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, for det er den vej rundt, at vi skal håndtere det her i vores dagligdag," siger Susanne Tronier.

Brev på vej Kommunen har derfor sat plakater op i beboelsesejendomme, og personalet har informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen med ude hos borgerne.

Kommunen har også planer om at skrive et brev til de berørte borgere, hvornår det er nødvendigt at bruge værnemidler og hvornår det ikke er.

"Brevet kan også være med til at støtte vores personale, som bliver mødt med de her spørgsmål. På denne måde kan borgerne selv læse, hvorfor hjemmeplejeren ikke har maske på," siger Susanne Tronier.

Værnemidler nok I Rudersdal Kommune har man oprettet et centralt depot til værnemidler i coronakrisen.

"På den måde kan vi styre forbruget, og så ved vi hele tiden, hvor mange værnemidler vi har, og hvornår det er tid at bestille nye. Hver enkelt enhed i hjemmeplejen har så værnemidler til et par dage, men skal så bestille fra det centrale depot," siger Susanne Tronier, som understreger, at så længe kommunen følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer for brug af værnemidler, er der værnemidler nok i hjemmeplejen i Rudersdal.