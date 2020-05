Hjælp online mod angst og depression

Nu er der hjælp at hente online, for Frivilligcenter Rudersdal og SIND Rudersdal åbner frem til sommerferien 2020 op for, at både unge og voksne med angst og depression kan få hjælp via webkurset "Lær at tackle" angst og depression-

"Der er stort behov for fællesskab i disse dage, hvor det meste af foreningslivet er sat på pause som følge af coronaepidemien og mange har det ekstra svært under nedlukningen. Derfor er vi også glade for at udbyde gratis kurser i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Vi har rigtigt gode erfaringer med "Lær at tackle"-konceptet, og vi ved fra evalueringer, at både unge og voksne har taget utrolig godt imod kurset om angst og depression mange steder i landet," siger centerleder Lisbeth Eckhardt-Hansen.