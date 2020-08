I år kan de mange gæster, som hvert år besøger Vedbæk Havnedag, ikke samle sig på havnen. Arkivfoto

Hele Vedbæk byder indenfor i alternativ til havnedagen

Vedbæk Rundt Dagen bliver afholdt på søndag i stedet for den coronaaflyste Vedbæk Havnedag. I stedet for at samles på havnen kan besøgende tage rundt til mere end 35 aktiviteter og besøgsmuligheder

Rudersdal Avis - 22. august 2020 kl. 11:45 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

År for år stimler folk sammen for at tage del i Vedbæk Havnedag. I år har en irriterende verdensomspændende pandemi dog sat en stopper for det årlige tilløbsstykke, men, men Vedbæk byder alligevel de mange gæster velkommen til byen.

"Vi synes det ville være ærgeligt bare at aflyse og først vende tilbage til næste år, både for os og vores samarbejdspartnere, men også for alle dem, som er glade for at komme til havnedagen. Derfor har vi skabt et alternativ," fortæller Lars Wiskum, der er formand for Foreningen Vedbæk Havnedag.

På søndag afholdes den første (og måske sidste) Vedbæk Rundt Dagen, hvor de mange besøgende skal spredes ud over hele byen i stedet for at samle sig på havnen, fortæller Lars Wiskum.

"Vedbæk Havnedag er blevet en stadig større begivenhed gennem de sidste mange år og samler rigtig mange mennesker, ikke bare fra Vedbæk. Det er jo super, men det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre i år. Vi kan og må ikke samle så mange mennesker, med de restriktioner, der nu er på forsamlinger," siger Lars Wiskum om Vedbæk Rundt Dagen.

Byen er åben På søndag kan man så bogstaveligt talt bevæge sig Vedbæk Rundt til fods eller på cykel mellem en lang række forskellige aktiviteter, butikker og andre tilbud, som inviterer (en passende mængde af) jer indenfor på deres egne adresser.

Rigtigt mange af dem, som normalt står med en bod eller lignende til Vedbæk Havnedag har nemlig valgt også at deltage i Vedbæk Rundt Dagen.

"Vi har spredt havnedagen ud på den måde, at man kan besøge alle dem, som kommer på havnedagen på deres egne lokaliteter. I stedet for at vi beder Hotel Marina om at stille op med en bod på havnen, så kan vi opfordre folk til at tage forbi det nye Hotel Marina og høre, hvad de kan byde på, og de har muligvis en kop kaffe eller en lille drink, de vil byde på. Man kan ogå tage forbi Frydenlund og få smagsprøver hos dem, og Handelsforeningen Vedbæk er jo også med i det her. Vedbæk Garden spiller ovre på Stationsvej i stedet for på havnen og så videre," siger Lars Wiskum.

Havnedagen vender tilbage Han og resten af folkene bag dette helt nye arrangement håber på godt vejr og et på flere måder fornuftigt fremmøde.

"Vi håber, at der er mange, som vil tage ud og besøge de forskellige steder, men vi har selvfølgelig en lidt mere blandet følelse i år. Normalt håber vi, at der kommer rigtigt mange, men det kan vi jo ikke rigtig tillade os i år. Vi håber i stedet, at det bliver pænt fordelt, og at alle, der er med, får besøg. Så det bliver en udendørs begivenhed på en anden måde," siger han.

Fakta Vedbæk rundt dagen

På Vedbæk Rundt Dagen søndag 23. august byder de lokale foreninger og butikker til åbent hus, og der vil være aktiviteter forskellige steder i Vedbæk.



Vedbæk Rundt Dagen starter kl. 10 og fortsætter dagen igennem - selvfølgelig med hensyn til de gældende regler for forsamlinger og afstandskrav. Program og info: www.vedbækhavnedag.dk Lars Wiskum ser frem til en dag, hvor hele lokalområdet spiller med, og hvem ved, om der er grobund for endnu en tradition?

"Når man laver noget nyt sker der nogle gange noget nyt, men om Vedbæk Rundt Dagen kommer igen? - pas! Vedbæk Havnedag er en tradition, og lige så snart vi kan, vil vi gerne samle det hele igen. Men vi har et alternativ, og så kan det være, at der er nogle af dem, vi snakker med, som gerne vil være med på havnen næste år. Og så må vi se. Jeg synes, det er en sjov idé at invitere til et helt område. Alle bliver aktive, man kommer ud og gå og oplever noget andet," siger formanden.