Har du set Baloo? Dusør udloves

I fredags forsvandt den lille hvide hund med grå/sorte ører i skovkanten ved Høsterkøb. Hunden hedder Baloo og er en Bichon Havanais. Nu prøver Natasha Hegelund Latif at få hjælp til at finde Baloo, der var på besøg hos hendes familie.

"Min familie er lige flyttet til Høsterkøb og min mor kom på besøg for første gang med sin lille hund. Min mor og jeg skulle ud og træne en hest og min mand kom så til at lukke hunden ud. Den var helt i panik over at min mor var væk og løb mod Rude Skov, hvor havde gået tur med den tidligere samme dag og dagen før. Min mand fulgte efter den til skovkanten, hvor den slap fra ham," fortæller hun.