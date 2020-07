Har du mod på basketball?

Hvis du har lyst at spille basketball i sommeren, er der stadig ledige pladser til Birkerød Basketballs Sommer Gym Camp i Søndervangshallen i uge 28

Her kan man både få en introduktion til sporten og træning på alle niveauer. Om du er nybegynder eller rent faktisk kan ramme kurven i forvejen er lige meget. Man skal bare være fyldt 6 år og have lyst til at spille.