Se billedserie "Jeg mærker en øget interesse fra ikke mindst unge om at lære om skovens og strandens spisekammer," siger Jeanett Debb. Foto: Pernille Borenhoff

Send til din ven. X Artiklen: Har du et træ i baghaven, kan du starte træningen i dag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har du et træ i baghaven, kan du starte træningen i dag

Jeanett Debb har netop udgivet en bog, hvor hun deler ud af sine erfaringer med træning i skoven og med skovens urter

Rudersdal Avis - 19. september 2020 kl. 11:38 Af Pernille Borenhoff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I mange år har Rudersdal Avis skrevet om Jeanett Debb og hendes skovfit, urtevandringer og andre arrangementer for både børn og voksne. Men vi har aldig mødt hende privat. Så da vi fik en pressemeddelelse om, at hendes bog 'Træn med naturen' var på gaden, tænkte vi, at nu skulle det være.

Naturligvis skulle vi mødes ved Skodsborg Station, hvorfra hendes mange aktiviteter starter. Hvad, vi ikke vidste, var, at Jeanette Debb bor på Skodsborg Station. I en lejlighed, som hun har overtaget fra sin afdøde mor, der som ansat i DSB var heldig i sin tid at få en tjenestebolig her.

Og derfor er Jeanett også i den grad lokal, idet hun har gået på både Nærum Skole - hvor hendes 9-årige datter går i dag - og på det daværende Holte Gymnasium. Nu Dronninggårdskolen.

Rudersdal Avis bliver modtaget af en storsmilende 47-årige kvinde, der samme morgen har været i skoven for at hente gran, løvefod og hyben og tilsat gurkemeje go ingefær til den morgendrik, hun byder på. Og som faktisk smager overraskende godt.

"Jeg har lært om urter fra min mormor, og det er dén viden, som jeg giver videre til deltagerne på mine hold i urtevandringer og nu også i min bog," siger hun.

Trænede diskusprolaps væk At Jeanett Debb skulle bosætte sig i Skodsborg og beskæftige sig med urtevandringer og skovfitness lå ikke umiddelbart i kortene.

Hendes professionelle karrier startede som musiker, og som sanger turnerede hun rundt i hele Europa og udgav musik på de store musikforlag.

Men flere på hinanden følgende begivenheder førte til, at hun måtte lægge rejserne på hylden.

Først døde hendes mor. Så viste det sig, at hendes datter led af en meget sjælden sygdom, der gjorde, at Jeanett ikke som alenemor kunne rejse fra hende i længere perioder. Og som om det ikke var nok, så pådrog Jeanett sig en diskuprolaps.

"Jeg begyndte at træne i skoven for mig selv, og efter tre måneder var jeg stærk igen og diskusprolapsen under kontrol," siger hun.

Erfaringerne med at bruge skoven både til træning og som et sted, hvor man kan lade op mentalt, ville hun gerne give videre.

Og i 2014 startede hun Skovfit.dk. Og foreningen KulNatur.

"Jeg har været meget i Japan og er meget inspireret af deres tanker om, hvad der sker i hjernen, når vi er ude. Det viser sig, at selv en kort tur i skoven, gør én mere modstandsdygtig," siger hun.

Skovfulness giver ro I dag har Jeanett Debb otte hold. Og det er lige i overkanten af, hvad hun selv kan stå for, og derfor er hun i gang med at oplære nye trænere. Og hele tiden får hun ideer til nye hold. Senest et skovfulnesshold, hvor man både sanker urter og laver rolige udstræk.

Under lockdownen var deri to måneder ikke mulighed for at træne med hold, og det var i den periode, at hun fik tid til at få bogen, som hun havde skrevet på i flere år, gjort færdig.

Og her kan læserne bliver klogere på, hvordan man flytter sin træning udendørs. Alle øvelser er filmet, og QR koderne følger gratis med.

"Jeg har gjordt det så enekelt som muligt så læserne let kan følge med. Og har du et træ i baghaven, så kan du starte træningen i dag," griner hun.

Bogen er desuden rigt illustreret, og ud fra billederne at dømme, ser deltagerne ud til at have det herligt.

"Skoven handler ikke bare om træer - den handler om os, om vore behov, vore ønsker, vore drømme!" som professor emeritus ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Jørgen Bo Larsen skriver i forordet.

Det viser sig, at selv en kort tur i skoven, gør én mere modstandsdygtig