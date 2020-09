Se billedserie Formand for Birkerød Handelsstandsforening, Brian Lund Nielsen. Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Handelslivet håber, men forventer ingen feriepengeforbrugsfest

Handelsforeningerne i Rudersdal tør ikke håbe på, at der vil lande ret mange indefrosne feriepenge i butikkernes kasseapparater efter et coronahalvår, som har påvirket forskelligt i Birkerød og Holte

Rudersdal Avis - 30. september 2020 kl. 11:49 Af Mikkel Svinth Rødgaard Kontakt redaktionen

Nu kan man søge om at få udbetalt op til tre af sine fem ugers indefrosne feriepenge. Forhåbningen er, at tilpas mange af os, som kan og vælger at få flere penge mellem hænderne, vil bruge disse penge til at sætte gang i forbruget og dermed hjulene for eksempel i et handelsliv, som har lidt i coronatiden.

Men ude i butikkerne i Rudersdal gør man ikke ekstra plads i kasseapparaterne.

Det skyldes mange ting, men først og fremmest, at coronasmittetrykket stiger igen.

"Vi forventer ikke, at der kommer et øget forbrug. Desværre. Og efter de her yderligere tiltag, kan vi for vores vedkommende se, at der er mange ældre, der har trukket sig lidt tilbage igen. Det gør simpelthen, at folk ikke unødigt går ud og bruger penge," siger Althea Sabroe, som er formand for Centerforeningen Holte Midtpunkt og indehaver af Holte Helsekost.

Der har manglet og mangler stadig kunder i Holte Midtpunkt, og fortæller Althea Sabroe, så er mange af kunderne pensionister, og derfor er udbetalingen af indefrosne feriepenge slet ikke relevant.

I Birkerød er formand for Handelsstandsforening, Brian Lund Nielsen også afventende.

Det ville da være dejligt, hvis der kommer frosne penge i kassen, men han regner bestemt ikke med det.

"Vi forventer ingen forbrugsfest," siger han og fortsætter:

"Vi vil ikke ændre strategi i forhold til at feriepengene bliver udbetalt. Hverken på indkøb eller i form af øget markedsføring eller plædere for, at folk skal bruge de penge, de får udbetalt. Der er vi lidt de pæne drenge i klassen," siger Brian Lund Nielsen, som selv er indehaver af Kop & Kande i Birkerød Hovedgade.

Han mener også, at coronaen lægger en dæmper på folks købelyst.

"Fordi den her bølge to kommer nu med et stigende smittetal, tror jeg, at folk afventer situationen. Hvad nu hvis man mister sit arbejde? Så nytter det ikke noget, at man har konverteret det hele til et Royal Copenhagen-stel. Jeg tror, at kunderne er lidt forsigtige," siger han.

Desuden sparer folk ikke på samme måde op til forbrug, som i gamle dage, vurderer Brian Lund Nielsen, og på den måde vil en ekstra 15.000-20.000 ikke gøre en kæmpe forskel.

"Tidligere, måske for ti år siden, kunne man virkelig se det på sit salg, når der for eksempel var udbetaling af børnepenge. Så steg det. I dag glider børnepengene for langt hovedparten af en privilegeret befolkning direkte ind i det daglige forbrug, og man køber efter behov. Kunderne køber, hvis de har et ønske eller brug for noget. De går ikke og venter. Når far så skal ønske sig noget i fødselsdagsgave ender han med sokker, slips og sutsko. Far har ikke nogen ønsker for far har selv indfriet dem," siger Brian Lund Nielsen.

Bettina Lauritzen, som er formand for Holte Handelsstandsforening og indehaver af modebutikken Fiorini, er mere optimistisk i forhold til, at mange snart kommer til at have ekstra penge mellem hænderne:

"Det er lidt kraftigt at sige, at vi har en forventning, men vi har en forhåbning. Jeg tror, at mange har lagt ferieplanerne på hylden, og der er måske lidt mere luft til at bruge penge på sig selv og forkæle sig selv med lidt tøj og lidt bedre mad og vin. Det vil jeg da tro, de gør. Hvor meget, det vil så vise sig. Man kan jo håbe på, at det bliver en god sjat af dem," siger hun.

Hårdt halvår i Holte Selvom der ikke er de helt store forventninger til, at kunderne skynder sig ud i butikkerne, når de indefrosne feriepenge rammer deres nemkonti, så ville de virkelig varme for de handlende i Holte.

Specielt butikkerne i Holte Midtpunkt, som var stort set lukket i en lang periode, har haft en rigtig slidsom tid.

"Det står skidt til i Holte Midtpunkt. Der er mange, der halter og der mangler generelt kunder i centeret, ingen tvivl om det," siger Althea Sabroe fra Centerforeningen Holte Midtpunkt og Holte Helsekost.

Hvilken konsekvens vil det have, hvis det bliver ved på den her måde?

"Jamen, så forsvinder vi jo. De små lokale butikker vil forsvinde i løbet af nogle år. Så vil der kun være konceptbutikkerne tilbage. Vi er så heldige i Holte Midtpunkt, synes jeg, at vi er mange, der har været her i mange år og selv står i butikken. Det gælder os, Abelone, Intersport, cykelforretningen og boghandleren for eksempel. Det er det, der er så unikt ved Holte Midtpunkt, og det er i fare, hvis folk ikke i højere grad begynder at handle lokale," siger Althea Sabroe.

Hendes kollega uden for centret, Bettina Lauritzen, kan også se tilbage på en hård coronatid.

"Der er ingen tvivl om, at det har været et utroligt hårdt halvår for butikkerne. Folk var jo skræmt fra vid og sans, fordi man ikke vidste hvad det drejede sig om. Det var vi jo alle sammen. Når man så folk på gaden havde de et skræmt udtryk i ansigtet og købte næsten kun dagligvarer. Måske kom der en enkelt en i butikkerne en gang i mellem," siger formanden for Holte Handelsstandsforening, som dog også kan se lyspunkter.

For det er hendes opfattelse, at coronatiden har gjort kunderne mere bevidste og loyale over for det lokale butiksliv.

"Hvis jeg skal udtale mig på egne vegne og ikke som formand, så synes jeg faktisk, at jeg kan fornemme en loyalitet i forhold til at købe lokalt, og det synes jeg har været meget, meget positivt. Det virker som om folk har tænkt, at de skal passe på de små lokale butikker. Det er vi jo rigtig glade for," siger Bettina Lauritzen.

Opbakning i Birkerød I Birkerød har man i den grad også kunnet mærke, at borgerne har tænkt over, hvor de skal lægge deres penge i coronatiden.

"Jeg synes, at birkerødborgerne har været rigtigt gode til at være lokalt orienterede. Situationen havde nok været lidt anderledes, hvis vi havde haft et center, men vi er jo open air shopping, og det har vi for første gang i mange år profiteret af. Selvfølgelig er vores restaurationer i byen stadig stækket af alle de restriktioner, der er lagt ned over dem, men hvis du ser på udvalgsvarerne og de lokale supermarkeder, så klarer de sig faktisk fortrinligt, fordi borgerne har været meget lokalt forankret i deres handel omkring covid19," siger Brian Lund Nielsen og fortsætter:

"Vi har trodset en tendens, hvor man gennem flere år har set, at vi har måttet aflevere en lille smule hele tiden, så synes jeg, at vi har fået et opsving i forhold til den fysiske handel, og det vil vi gerne fra udvalgsvarehandlen og fra handelen i Birkerød gerne anerkende over for vores kunder og borgere. De skal have en stor tak for at huske os og handle med hjertet"