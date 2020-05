Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det KLaus Rosenberg-Larsen, sognepræst ved Nærum Kirke

Halvtomt eller halvfyldt?

Sognepræsterne i Rudersdal skriver på skift om aktuelle emner her i avisen. Denne gang er det Klaus Rosenberg-Larsen, sognepræst ved Nærum Kirke

"Verden er ingen børnehave," fastslog Freud. Livet er for viderekommende, kunne vi tilføje. Men livet kan som bekendt også være herligt og glædeligt. Det er på én gang uhyrligt i dets gru, og vidunderligt i dets skønhed.

En klog talemåde hævder, at man må selv vurdere, om glasset er halvfyldt eller halvtomt. Perspektivet eller synsvinklen, vores måde at se tingene på, kan nemlig gøre en verden til forskel.

Gennem tiden har der fra kirkens side været gjort mange forsøg på at forklare og bortforklare problemet og ligesom undskylde Vorherre. Teologen og filosoffen K.E. Løgstrup (1905-1981) vendte imidlertid hele spørgsmålet 180 grader i forlængelse af hans tanker omkring Gud og det onde.

Løgstrup stiller nemlig spørgsmålet: Hvorfor er det altid det onde og lidelsen, som vi vil have en forklaring på? Burde det ikke snarere være det glædelige og skønne i vores tilværelse, som kræver en forklaring? På den måde vil Løgstrup vende vores blik i retning af alt det, som gør livet værd at leve. Så vi ser det halvfyldte glas i stedet for det halvtomme.