Hærværk på skole i Holte

Klokken 20.56 søndag aften blev det anmeldt, at der netop var blevet hørt nogle ruder blive knust ved SFO’en ved Dronninggårdsskolen, og at seks unge mænd havde befundet sig mistænkeligt tæt på.

Politiet blev sendt til stedet, men de seks unge mænd blev ikke antruffet. Til gengæld blev der fundet en sten, som formentlig er blevet brugt til at smadre ruderne, og denne blev aftørret for at finde eventuelle spor.

Det oplyser Nordsjællands Politi.