Et håndtryk er en del af ceremonien, når man bliver ny statsborger. Derfor må Rudersdal Kommune aflyse ceremonien for nye statsborgere på torsdag.

Grundlovsceremoni udsættes på grund af smittefare

Udsættelsen sker for at forebygge coronasmitte og på baggrund af statsministerens opfordring om at undgå smittespredning blandt andet ved ikke at give håndtryk.