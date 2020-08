Grøns Mausolæum. Foto: Axel Bredsdorff

Send til din ven. X Artiklen: Grøns mausoleum og Vedbæk Kirkegård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grøns mausoleum og Vedbæk Kirkegård

Læs Axel Bredsdorffs lokalhistoriske klumme

Rudersdal Avis - 30. august 2020 kl. 11:51 Af Axel Bredsdorff Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da den meget svære beslutning om at give de lokale borgere langs Øresundskysten ret til at få deres eget kapel blev taget, var det en klar forudsætning, at der aldrig kom en kirkegård på stedet.

Det mente præsten i Søllerød Sophus Wedel, og det mente Christian Conrad Danneskiold-Samsøe (fra "Enrum"), der var den ædle giver af arealet til kapelbyggeriet - men sådan skulle det ikke gå.

Kapellet blev bygget og indviet i 1871, finansieret især af Eduard Julius Hvidt (fra "Bakkehuset") - men uden kirkegård. Døde man i denne del af Søllerød Sogn, så var kirkegården i Søllerød!

For de fleste. For den tredje store grundejer i området havde andre planer.

Grøn-familien der havde deres formue fra handelshuset af samme navn, ejede "Rolighed" og da der skulle anlægges en vej til kapellet, lagde familien jord til - i forståelse med Frydenlunds ejer frøken Rieffenstahl, da vejen fra Strandvejen til kapellet også fortsatte videre mod vest til Trørød.

Grundlæggeren af handelshuset Marius Grøn døde i 1872, og da sønnen Ludvig Grøns mor døde i 1882, foranstaltede han byggeriet af et stort mausoleum, udformet som en gravhøj, med lysindfald i toppen og plads til mange sarkofager. Jorden tilhørte Ludvig selv som en del af "Rolighed" - og derfor var det let at se bort fra Søllerødpræstens og lensgrevens indvendinger mod en kirkegård. Mausoleet blev over tid udstyret med 13 sarkofager til Grøn-slægninge, og da pladsen blev for trang fortsatte familiebegravelserne udenfor mausoleet.

I dag er området offentlig tilgængeligt, og det er muligt at se ind i mausoleet fra den østlige indgang. Når man har vænnet sig til mørket, kan man se indskriften: "Herren gav - Herren tog - Herrens navn være lovet", og i sydsiden af rummet en mindetavle for Ludvig Reventlow, der i april 1945 blev henrettet af besættelsesmagten.

De Grønske familiegravsteder har givet været medvirkende til at forbuddet mod at lave en kirkegård i Vedbæk blev udfordret.

I 1923 var alle de gamle aftalepartnere døde, og da man endelig samme år besluttede at udskille en del af Søllerød Sogn til et selvstændigt sogn ("Vedbæk Sogn"), var det naturligt at revurdere kirkegårdssagen, og to år efter kunne man fordelagtigt erhverve en del af "Enrums" arealer mellem Enrumdammen og Kystbanen til en egentlig kirkegård.

Vedbæk fik sin egen kirke og sin egen kirkegård, og et nyt sogn så dagens lys.

Kirkegården er siden udvidet flere gange, og er absolut et besøg værd. Her hviler mange lokale borgere, fiskere, landliggere og fabrikanter, og er man dygtig kan man også finde gravsten for fx skuespilleren Valborg Ellen Karen Bodil Harries Kjer (1917-2003).

Læs mere: Stilling, Niels Peter: "Vedbæk Kirke", Vedbæk Menighedsråd, 1996.