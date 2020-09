Konsulenterne kommer blandt andet forbi butikkerne i Holte Midtpunkt på deres tur rundt i Rudersdal Kommune. Arkivfoto: Mikkel Svinth Rødgaard

Send til din ven. X Artiklen: Gratis hjælp til butiksliv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gratis hjælp til butiksliv

Rudersdal Kommune og Erhvervshus Hovedstaden er klar til at hjælpe Rudersdals virksomheder gratis med sparring og nye i trange tider

Rudersdal Avis - 03. september 2020 kl. 11:45 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der hjælp at hente for de mange butikker, som blandt andet på grund af coronanedlukninger oplever faldende omsætning og manglende kunder.

Rudersdal Kommune og Erhvervshus Hovedstaden har nemlig sat gang i en ny erhvervsindsats, som forhåbentlig kan hjælpe de trængte virksomheder:

"Mange butikker i vores lokalområde har det svært på grund af coronanedlukninger og ændrede kunde- og forbrugsmønstre. Det vil vi gerne gøre noget ved og hjælpe der, hvor vi overhovedet kan," siger formand for Erhvervsudvalget i Rudersdal, Randi Mondorf (V) i en pressemeddelelse.

Hjælpen kommer i form af 1:1 sparring fra erfarne forretningsudviklere og konsulenter, der kigger på den enkelte butik og de udfordringer, der lige præcis er der. Alle typer af spørgsmål om kunder, koncept, drift, økonomi og organisation er velkomne og kan forhåbentlig give nye ideer og handlingsmuligheder.

"Jeg er meget glad for, at vi sammen med Erhvervshus Hovedstaden har fået dette tilbud op at stå," siger formand for kommunens bycenterudvalg Erik Mollerup (V) og fortsætter:

"Og jeg håber, at rigtig mange lokale butikker vil tage imod det, så hver enkelt butiksejer kan forretningsoptimere og være så konkurrencedygtige som overhovedet muligt i disse svære og uforudsigelige tider."

Begejstret handelsliv Også handelslivet udtrykker begejstring for initiativet fra kommunen og erhvervshuset:

"Jeg tror, mange vil sige ja tak til konkret sparring om deres egen forretning og de nye muligheder, der er nu i tiden efter corona. For vi har vel alle brug for et blik udefra og nye ideer, noget man måske slet ikke selv havde set," siger Althea Sabroe, der er bestyrelsesformand for centerforeningen Holte midtpunkt, og ejer af Holte Helsekost.

Bestyrelsesformand for Birkerød Byforum Brian Lund Nielsen stemmer i:

"Vi arbejder hele tiden for at udvikle det lokale butiksliv, det er en hjertesag for os - og jeg ved, at det kan være svært for en lille specialbutik at løfte blikket og følge med tiden. Så det at få ny inspiration til for eksempel mere onlinehandel er meget relevant. Det er også væsentligt med inspiration til udvikling af det samlede butiksmiljø."

Sådan gør man Butiksejerne får automatisk besøg af konsulenterne, hvis man er i sin butik 14. september (Birkerød Bymidte) 15. september (Holte Centerforening og Holte Handelsforening) og 16. september (Nærum Vænge Torv Handelsforening, Vedbæk Handelsforening og Trørød Centerforening).

Ønsker man besøg en anden dag, kan man kontakte senior forretningsudvikler Tina Wøldicke Pedersen på 6188 4606 eller twp@ehhs.dk og booke en aftale.

Alle detailhandelsvirksomheder i Rudersdal kan få gratis sparring.

jk