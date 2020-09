Randi Mondorf (V) vil arbejde for, at de gode erfaringer, som Rudersdal Kommune har gjort sig i beskæftigelsesindsatsen under coronanedlukningen bliver brugt fremover. Foto: Mikkel Svinth Rødgaard

Gode erfaringer med færre krav og mere frivillighed i en svær coronatid

Selvom usikkerhed og nedlukning også har ramt jobmarkedet i Rudersdal, er der forsigtig optimisme at spore på jobcentret i Rudersdal. Der er jobs at søge, og samtidig har man haft rigtigt gode erfaringer med et beskæftigelsestilbud præget af frivillig dialog

Pandemien og den efterfølgende nedlukning af samfundet har ramt mange brancher rigtig hårdt, og antallet af ledige er steget voldsomt landet over.

Det gælder også i Rudersdal, hvor antallet dagpengemodtagere i slutningen af juli nåede helt op på 985 personer i Rudersdal mod 654 personer i marts - en uge før store dele af arbejdsmarkedet lukkede ned.

Den kurve er heldigvis knækket. Pr. 17. august var antallet af dagpengemodtagere faldet til 875, oplyser formanden for Erhvervsudvalget i Rudersdal Kommune, Randi Mondorf (V).

"I forhold til landet som ledighed er Rudersdal ikke helt så hårdt ramt af høje ledighedsprocenter," siger hun og fortsætter:

"Men det er klart, at over 200 borgere mere på dagpenge, svarende til cirka en tredjedel flere end før coronaen, er en betydelig stigning og en betragtelig opgave."

Forsigtig optimisme Når hun og Malene Toscani, som er konstitueret beskæftigelschef i Rudersdal Kommune gør status på beskæftigelsen i coronatiden, så er de dog begge forholdsvis optimistiske.

"Mange virksomheder er stadig afventende. Kommer der en anden bølge? Og hvordan går det for eksempel med eksporten, hvilket betyder noget her i kommunen, hvor der er en del eksportvirksomheder," siger Randi Mondorf og Malene Toscani tilføjer:

"Men, og det er vigtigt at understrege, der er allerede jobs at søge, og vi regner med, at der kommer en ketchupeffekt, når der kommer en tro på, at der er styr på coronaen," siger hun.

Og selvom antallet af dagpengemodtagere er steget betragteligt under det godt halve år, samfundet for alvor har levet med coronaens konsekvenser, så har der faktisk alligevel været godt gang i svingdøren i Rudersdal.

Ledighedstallet dækker nemlig over ret store bevægelser.

"Jobcenteret oplever, at medarbejdere, der er blevet ledige som følge af coronaudbruddet, efterfølgende har fået nyt job i brancher og virksomheder, der har været mindre påvirkede af krisen, og samlet set dækker ledighedstallene også over store bevægelser på arbejdsmarkedet," fortæller Randi Mondorf.

Fra marts til august meldte 895 Rudersdalborgere sig ledige. Af disse var de to største grupper nyuddannede og ældre akademikere. Men der var i samme periode 674, der fik et job og forlod dagpengesystemet.

Det skyldes ikke mindst, at borgerne i Rudersdal over en bred kam ikke arbejder i de hårdest ramte brancher.

"Andre kommuner er hårdere ramt af tab af jobs inden for serviceerhvervene. Hoteller, restauranter og lufthavnen for eksempel. Dem har vi ganske få af," siger Malene Toscani.

Gode erfaringer Det er ikke blot en gunstig demografi og ydre faktorer, som gør, at jobsituationen ikke er helt så bundfrossen i Rudersdal som andre steder.

Undervejs i pandemien, hvor den normale beskæftigelsesindsats ellers blev suspenderet, har Rudersdal Kommune nemlig arbejdet videre med et tilpasset tilbud til Rudersdals ledige.

"Da beskæftigelsesindsatsen blev suspenderet i resten af landet, sagde vi jo her i Rudersdal, at vi gerne ville opretholde et frivilligt tilbud til borgerne, og det tog borgerne rigtig, rigtig godt imod," fortæller Malene Toscani.

"Tilbuddet gik ud på, at vi ringede til borgeren og tilbød en samtale enten i telefonen eller på videoopkald. Så tog vi en snak om, hvad man kunne gøre, mens man sad derhjemme. Hvordan kunne man arbejde med sit cv, og hvilke jobmuligheder stod åbne, og hvor man kunne søge."

Det var helt frivilligt, at det har faktisk gjort en stor forskel, forklarer Malene Toscani.

"Vi startede med at sige, at borgeren ikke var forpligtet til at tale med os, men jeg har ikke hørt om en eneste, som ikke ville tale med os. Der har været borgere, som ikke har haft et behov, fordi de allerede var på vej i arbejde for eksempel, men ellers tog langt de fleste imod det frivilige tilbud," siger hun.

I et beskæftigelsessystem, som ellers på mange måder er drevet af regler, kontrol og krav har det nærmest været en befrielse for både borgere og medarbejdere, at alle disse krav var suspenderede. Og det gjorde også en forskel, at borgerne var hjemme hos sig selv.

"For nogle borgere er det rent faktisk grænseoverskridende at skulle herop på jobcentret, selvom vi arbejder på at skabe en rar atmosfære. Man er alligevel på udebane. Det har været rigtig positivt for mange borgere, at de har været på hjemmebane og en tryg zone, specielt for dem, som måske har angstproblematikker. Der fik vi nogle superfine tilbagemeldinger, om hvor givtigt deres møde med os var, og de kunne byde ind meget mere, end de ellers kunne, når de kom herop og måske blev mødt af flere forskellige personer," siger Malene Toscani.

Boost for medarbejderne Det er ikke blot borgerne, som har nydt godt af en mere frivillig og tryg dialog med jobcenteret. For medarbejderne har det også "givet et stort boost," fortæller den konstiturede beskæftigelseschef.

"Det, de oplevede, da beskæftigelsesindsatsen pludselig blev givet fri, var, at det var deres faglighed, som skulle i spil på en ny måde. Medarbejderne oplevede, at de kunne rigtig meget, uden at skulle sige: "du skal, fordi ellers." Den nye dialog i øjenhøjde med borgerne, gav deres faglighed et boost," siger hun.

Randi Mondorf fortsætter:

"Jobcentrene bliver ofte udskammet, og der er en diskurs, som nogle gange er politisk, som handler om, at jobcentrene bare forsøger at forstyrre folk mest muligt og ikke møder borgerne i øjenhøjde og ikke har værdighed i indsatsen."

Til det tilføjer Malene Toscani:

"Det kan være hårdt, når man sidder som sagsbehandler, og er blevet det, fordi man gerne vil flytte mennesker, og ikke fordi man gerne vil sidde og slå dem i hovedet. Man skal følge et regelsæt, som er politisk bestemt, og som man ikke nødvendigvis synes altid giver mening, og så bliver man slået i hovedet bagefter," og fortsætter:

Tager læring med videre Nu hvor samfundet langsomt er begyndt at åbne op igen er beskæftigelsesindsatsen også tilbage. Det betyder forhåbentlig, at der snart for alvor kommer gang i samfundets hjul, og den førnævnte ketchupeffekt med flere nye stillinger sker, og for jobcentret betyder det også, at man nu kan tilbyde praktikker og løntilskud igen, hvilket er et vigtigt redskab.

Men det betyder også, at de mange lovkrav om kontrol og fysisk fremmøde er tilbage.

De gode erfaringer med frivillighed og færre krav skal der dog arbejdes videre med, hvis det står til formanden for Erhvervsudvalget i Rudersdal:

"Jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi får lov at tage nogle af de erfaringer og den positive læring, vi har fra coronatiden med videre. Men der er mange lovreguleringer, og der er nogle krav om fysisk fremmøde. Nu er blevet en debat blandt andet i Kommunernes Landsforening, hvor vi prøver at presse på. I mellemtiden er opfordringen til vores jobcenter, at de skal prøve at fortsætte mest muligt at møde borgerne på den måde, de helst vil blive mødt på," siger Randi Mondorf.