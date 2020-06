Gertrud bliver skilt og skifter navn

Hvis alt går vel, så bliver Gertrud skilt. Den trætte skaterbane ved Vedbæk Skole skal halveres og have et gevaldigt løft, der blandt andet omfatter et boldbur og streetmiljø. Som vi skrev i december sidste år, så var det bare et spørgsmål om tid, før politikerne i både Miljø- og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget kunne blive enige om at sende penge efter hver deres del af projektet.