Gensynsglæde uden kram

Se billedserie Sophie og Victoria, 5. kl. ?Vi har glædet os til at se hinanden. Det har både være kedeligt og lidt hyggeligt at være hjemme. Det bliver lidt underligt at komme i skole med alle de regler, der nu er. Men der er mange, der husker os på, hvad vi skal gøre,? sagde ophie og Victoria, der går i 5. klasse. De to havde ikke set hinanden, siden skolen lukkede ned i midten af marts måned. ?Vi har set en af vores veninder hver for sig. Men kun en enkelt gang. Ellers har vi slet ikke set nogen.?

Glade børn og voksne strømmede til Vangeboskolen, der i lighed med kommunens andre skoler åbnede mandag morgen

Rudersdal Avis - 21. april 2020 kl. 09:02 Af Pernille Borenhoff

"Ingen kram og husk to meters afstand" var nogle af de ord, der gik igen og igen, da 220 glade elever mandag morgen strømmede til Vangeboskolen.

Der var noget første skoledag efter sommerferie over det hele. Og så alligevel ikke. For intet var som det plejede at være.

Personale i gule veste stod på vejen og tog imod eleverne - og deres forældre, der fik at vide, at de skulle sige farvel uden for skolegården. Her var der kun adgang for børn. Og pædagogisk personale.

To af skolens indgange var taget i brug. De andre var lukket. Eleverne havde på forhånd fået at vide, hvad tid de skulle møde. Og hvor de skulle tage opstilling for derefter at blive lukket parvis ind i skolen og klasseværelset.

Og hvilken disciplin de udviste. Alle gjorde, som de havde fået besked på, og til trods for den store gensynsglæde, så huskede de at holde afstand og ikke kramme.

Glad skoleleder "Det er gået over al forventning. Vi havde glade børn og et personale, der vidste, hvad de skulle, så det er gået efter planen både på Vangeboskolen og Nærum Skole," siger Kristine Sklander, skoleleder på Vangeboskolen og Nærum Skole.

Ifølge hende har ledelsen og forvaltningen brugt påskedagene på at forberede denne første skoledag.

Og de tre dage efter påske er gået sammen med personalet at implementere de retningslinjer, der var stukket ud af myndighederne.

Torsdag eftermiddag kom embedslægen og kontrollerede, at alt levede op til forskrifterne.

"Lærere, pædagoger, forældre og elever, har fået besked på reglerne, så alle var godt forberedt, da de mødte mandag morgen," siger hun.

Eleverne har ikke egne klasselokaler, men er inddelt i mindre grupper. Og hele skolen bliver brugt til undervisning. Ligesom udeområderne og toiletterne også er delt op, så hver enkelt gruppe ved præcis, hvor den må være.

Skoledagen er på fem timer, og de nuværende forholdsregler fortsætter foreløbig indtil 10. maj.

"Vi bruger jo hele skolen, og hvis vi skal fortsætte med de her restriktioner, har vi ikke plads til eleverne i udskolingen, hvis det besluttes, at de skal tilbage i skolen. Foreløbig er det sådan her, og så må vi vente på retningslinjerne derefter," siger skoleleder Kristine Sklander til Rudersdal Avis mandag morgen.