0.-5. klasserne i Rudersdal kan se frem til snart at skulle vende tilbage i skole. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Genåbning af skoler starter først for alvor 20. april Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Genåbning af skoler starter først for alvor 20. april

For at udvise forsigtighed har Rudersdal Kommune valgt gradvist at åbne skolerne fra 20. april, skriver skolechef Martin Tinning i et brev til forældrene

Rudersdal Avis - 12. april 2020 kl. 11:26 Af Mikkel Brøgger Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra onsdag tager Rudersdal Kommune de første skridt mod en delvis genåbning af kommunens folkeskoler op til og med 5. klasse. Det skriver Rudersdal Kommunes skolechef, Martin Tinning, i et brev til skoleelevernes forældre.

Genåbningen er et større logistisk udfordring, og i brevet erkender Rudersdal Kommune da også, at der fortsat er en masse ubekendte i forhold til, hvordan man praktisk griber det an.

"Rudersdal Kommune har derfor ikke på nuværende tidspunkt et endeligt grundlag for at planlægge, hvordan og hvor hurtigt åbningen kan ske," skriver Martin Tinning og fortsætter:

"Derfor har vi valgt ud fra et forsigtighedsprincip at planlægge en gradvis åbning af skolerne for eleverne i 0.-5. klasse tidligst fra mandag den 20. april 2020. Det skyldes hensynet til både elever og ansatte, og at vi naturligvis vil være sikre på, at vi kan imødekomme behovene for afstand mellem både elever og ansatte, muligheder for så meget undervisning som muligt udenfor og en intensiveret og løbende rengøring af skolerne."

I de fire dage efter påske, 14.-17. april, vil de nuværende rammer for fjernundervisning fortsætte for alle skolernes elever, oplyser kommunen.

Der vil desuden være pasningstilbud på den enkelte skole i dagene 15.-17. april i tidsrummet kl. 7-17. Nødpasningstilbuddet er for alle elever i 0.-5. klasse.

"Rudersdal Kommune vil naturligvis sikre, at det sker under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold," skriver skolechefen.

Får nærmere besked Fra mandag 20. april går skolerne i gang med den mere detaljerede planlægning af genåbningen.

"Vi afventer retningslinjerne fra Undervisningsministeriet og Sundhedsstyrelsen. Undervisningsministeriet har dog allerede meddelt, at det vil være de nuværende regler for nødundervisningen, der vil være gældende, idet det ikke vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning," skriver han og fortsætter:

"Vores medarbejdere er omfattet af sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger, hvorfor det kan være nødvendigt at flytte rundt på lærerne mellem indskolingen og udskolingen. Hvilke medarbejdere, der er tilknyttet jeres klasse, vil I få konkret besked om fra jeres skole, når vi kender de konkrete rammer nærmere," skriver Martin Tinning til forældrene.

Alle elever med sårbare familiemedlemmer i risikogruppen kan blive hjemme, hvis forældrene vælger det. Generelt vil medarbejdere og elever, der føler sig syge, blive bedt om at blive hjemme, og kommunen henstiller til, at alle udviser hensyn og derfor hellere bliver hjemme en dag for meget end en dag for lidt.

For 6.-9.-klasserne fortsætter undervisningen som hidtil frem til 10. maj. Årets afgangseksamener for 9. klasserne vil ikke blive gennemført.

Elever i specialklasserne på Skovlyskolen og Dronninggårdskolen har fået tilbudt undervisning på skolen.